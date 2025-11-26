С близо 2,1 млн. лв. кабинетът компенсира неприетите деца в детски градини
С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 юли до 14 септември и ще бъдат преведени по бюджетите, на общините. По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.
