С букет червени рози за Илияна Йотова - досегашният президент Румен Радев напусна "Дондуков" 2. Той бе посрещнат и изпратен с аплодисменти. 

На площада пред президентството се бяха събрали десетки хора, които скандираха името на Радев и го аплодираха. Някои от хората носеха плакати, на които пишеше "Радев премиер", "Подкрепа за Радев". На място имаше и познати лица като бившият вътрешен министър Иван Демерджиев и бившият премиер Гълъб Донев.

След официалното му изявление Радев се ръкостиска с всички, дошли да го подкрепят.