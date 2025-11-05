Proto Thema.
Според изпълнителния вицепрезидент на Комисията за кохезия и реформи Рафаеле Фито и комисаря по транспорта Апостолос Тзицикоста, новият план за действие за високоскоростните железопътни линии определя стъпките, необходими за създаването на по-бърза, по-оперативна и по-добре свързана европейска мрежа, като се намали времето за пътуване и се превърнат железниците в по-привлекателна алтернатива на въздушния транспорт за къси разстояния, като по този начин се увеличи броят на пътниците и се подпомогнат регионалните икономики и туризмът.
Планът предвижда свързване на основните възли в ЕС със скорост 200 км/ч и повече. Пътниците ще могат да пътуват от Берлин до Копенхаген за четири часа, вместо за седем, както е днес, и от София до Атина за шест часа, вместо за 13 часа и 40 минути, както е днес. Новите трансгранични връзки ще позволят също така по-бързи и по-лесни пътувания, като например Париж-Лисабон през Мадрид, и подобрена свързаност между балтийските градове.
Позовавайки се на Гърция, комисар Тзицикостас подчертава, че представената от Комисията програма ще подкрепи усилията на Министерството на транспорта и инфраструктурата на Гърция, тъй като страната ще извлече значителни ползи, като европейски средства и ноу-хау, за ремонт на проблемни участъци от железопътната мрежа или такива, които са претърпели щети от природни бедствия, за да се направи железопътният транспорт в Гърция безопасен и съобразен с европейските стандарти.
За да реализира тази визия, Комисията предлага четири основни направления за действие:
Премахване на трансграничните затруднения чрез задължителни графици, които ще бъдат определени до 2027 г., и определяне на варианти за по-високи скорости, включително много над 250 км/ч, когато това е икономически изгодно.
Разработване на координирана стратегия за финансиране, включително стратегически диалог с държавите-членки, индустрията и финансиращите организации, която да доведе до споразумение за високоскоростни железопътни линии за мобилизиране на необходимите инвестиции. Подобряване на условията за железопътния сектор и железопътните оператори, за да могат да инвестират, да разработват иновативни решения и да работят конкурентно, чрез по-привлекателна регулаторна среда, чрез укрепване на трансграничните системи за издаване на билети и резервации, подкрепа на пазара на употребявани подвижни съоръжения и ускоряване на развитието на цифрови системи за управление.
Както посочва Комисията, освен по-краткото време за пътуване, проектът ще намали задръстванията и ще освободи капацитет по конвенционалните линии, улеснявайки нощните влакове, товарния транспорт и военната мобилност, като същевременно ще засили конкурентоспособността на Европа в туризма и промишлеността.
С бърз влак от София до Атина за 6 часа, но откога
©
Още по темата
/
Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
02.10
Успех за българския туризъм: Евростат ни подреди на второ място в ЕС по увеличение на пакетните почивки
28.09
Ухапванията от морските костенурки зачестяват на плажовете в Гърция, предупреждават експертите
26.09
Още от категорията
/
Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят": Българският президент трябва да оправдае бъдещия военен съюз
04.11
Любчо Нешков: По време на предизборната си кампания Мицкоски променяше устройството на България
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.