С един клик - ти контролираш системата: МЗ популяризира мобилното приложение еЗдраве

© Национална кампания за популяризиране на мобилното приложение еЗдраве продължава. През следващата седмица мобилните екипи отново излизат на терен, за да окажат съдействие на хората за първоначалното активиране и използване на електронното здравно досие. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.



В периода 15 – 21 септември пунктове за съдействие ще бъдат разкрити в редица по-малки градове и села, сред които Банско, Свищов, Криводол, Тервел, Лом, Победа, Комарево, Лозница, Златица и други.



Карта с всички локации ще откриете на сайта на Министерството на здравеопазването тук: https://www.mh.government.bg/…/informaciya-za…/eZdrave