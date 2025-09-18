С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на починалия полицай

© Булфото С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на полицая, починал днес, докато охранява протеста пред Народното събрание.



Предложението беше на депутата от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов, който преди това прочете декларация от името на групата по повод инцидента, изразявайки и съболезнования.



Декларацията обаче отново създаде напрежение между "ДПС-Ново начало" и "ПП-ДБ" поради което председателят на НС Наталия Киселова даде 30 минути почивка.