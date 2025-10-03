С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е готова за зимата

© NOVA С настъпването на зимните атмосферни условия в първите дни на есента идва въпросът готови ли сме за път в дъжд и сняг. От 15 ноември всички автомобили трябва да са със зимни гуми. Снегът и обилният дъжд обаче изненадаха шофьорите. Какво съветват експертите, ако автомобилът ни все още не е подготвен, а снегът ни постави в заварено положение?



Автомобилният експерт Румен Дунев от Сдружение "Автотехнически експертизи по пътна безопасност" обясни пред NOVA, че най-голямата опасност се крие в аквапланинга. "Това е явление, при което, когато грайферът не може да отведе водата между пътното платно и гумата, се получава хидродинамичен клин, повдигащ автомобила. Щом се отдели от платното, той губи сцепление. Така колата нито може да спре, нито да завие. Ако изпаднете в такава ситуация, не въртете волана и не натискайте спирачки - изчакайте да се получи сцепление. Това, което може да ви предпази в такава ситуация, е намаляване на скоростта", обясни Дунев.



По думите му изключително важни са добрите чистачки, напълно работещата осветителна система, както и отоплението, за да не се запотяват стъклата.



"Видимостта в усложнена метеорологична обстановка е много важна. Добре регулираните фарове виждат 200-300 метра повече за водача. Мисля обаче, че все още не е обосновано да сменяме гумите, тепърва ще има затопляне. През ноември е времето за това", коментира експертът.