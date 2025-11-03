С лев по-скъпа е потребителската кошница тази седмица
©
Той подчерта, че при зеленчуците, особено тези, които излизат извън сезон, се забелязват по-сериозни вариации. Намаляват обаче цените на зеления пипер, картофа, лука, зелето, лимона и ябълките.
Увеличение се наблюдава най-вече при доматите и най-вече при краставиците. "Очевидно е, че имаме доста по-малко предлагане в есенно-зимния сезон от гледна точка на оранжериите и това веднага се отрази на цената", каза Иванов.
Тази седмица се отчита поскъпване на пилешкото и свинското месо с 18 стотинки. Стоките, които намаляват цената си, са кашкавал, сирене, масло, ориз, кисело мляко, захар и прясно мляко. "При основните хранителни продукти към момента не се оформя тенденция за промяна, имаме сравнително балансирано прилагане", отбеляза председателят на ДКСБТ.
От 20 май 2025 г. до сега той отчете поскъпване най-вече при яйцата, сиренето, свинското и пилешко месо, както и доматите и краставиците, чиито цени се вдигат в последните дни вследствие отново на оранжерийното производство.
Още по темата
/
Потвърдено от Федерацията на хлебопроизводителите: Хлябът е поскъпнал с повече от 20% за последната година
26.10
ДПС-Ново начало изпраща писма до КЗК и КЗП: Очаква информация за взетите мерките срещу спекулата на цените
21.10
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
21.10
Млекопреработвател: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
16.10
Хампарцумян нарече синдикатите некомпетентни: Каква им е работата да се занимават с надценките в търговията
16.10
Според НСИ инфлацията спада през септември, но влезем ли в магазина нямаме такова усещане – защо
15.10
Още от категорията
/
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
01.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.