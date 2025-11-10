С множество прободни рани по шията, гръдния кош, лявата сърдечна област и лявата ръка е 37-годишната жена, наръгана в центъра на Благоевград
Припомняме, че инцидентът стана на 7 ноември около 10:54 часа. 33-годишният мъж от град Благоевград е привлечен като обвиняем за това, че на същата дата пред питейно заведение на площад "Георги Измирлиев - Македончето“ в град Благоевград е нанесъл множество удари с остър предмет в областта на шията, гръдния кош, лявата сърдечна област и лявата ръка на 37-годишна жена от града.
Същият е задържан с постановление на ОП-Благоевград за срок до 72 часа.
