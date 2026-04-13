По българските пътища се случват редица безумия ежедневно - без значение дали заради натоварен трафик или не. Днешният ден също не е изключение, а връщането на десетки хиляди души по големите градове в последния ден на Великденската ваканция беше причина за усложнен трафик по основните пътни артерии в страната.

Припомняме, че по-рано днес беше докладвано голямо задръстване по магистрала "Тракия" заради верижна катастрофа с 6 автомобила.

По същия аутобан беше документиран и водач, каращ в насрещното.

На АМ "Хемус" пък шофьор на тежкотоварен камион умишлено затрудни движението в тунел "Витиня", отказвайки безплатна пътна помощ. Водачът на ТИР-а е бил задържан за 24 часа.

ФОКУС забеляза и още една любопитна ситуация от трафика у нас. В социалните мрежи се появиха кадри, показващи водач, шофиращ с над 100 км/ч и с разбито предно стъкло по родна магистрала. Коментиращите под публикацията смятат, че по пътя е станал инцидент, вследствие на който е тази щета.