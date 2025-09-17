Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
С над 16% са се увеличи жените на ръководни позиции у нас през 2024 г.
Автор: Велизара Ангелова 15:13Коментари (0)48
© / iStock/Getty Images
Жените на ръководни позиции в България се увеличават, въпреки че остават по- малко от мъжете. През 2024 г. техният брой е достигнал 79 000 - с 11 000 повече в сравнение с предходната година, което е ръст с повече от 16% . Това показват данните от Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2024 г., който беше одобрен от правителството. Нараства и броят на работодателите жени. През 2024 г. техният брой достига до 43 300 души, което е със 7700 или близо 22% повече в сравнение с 2023 г. Разликата в заплащането между двата пола през 2023 г. е била 13,1% в полза на мъжете, съобщиха от правителствената информационна служба.

Докладът показва, че през миналата година коефициентът на заетостта на жените на възраст 15-64 години е бил 67,6%, а на мъжете - 74,1%, което е разлика от 6,5 процентни пункта. Разлика се отчита и при средния месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. За мъжете той е бил 1054,36 лв., а за жените - 870,40 лв. Дамите обаче са получавали пенсия средно по 26,5 години, което е с близо 7 години повече в сравнение с мъжете.

През 2024 г. средният осигурителен доход е бил 1655,50 лв. За мъжете той е бил 1696,76 лв., което е с 5,2% повече, отколкото за жените.

Докладът отразява резултатите от изпълнението на политиките в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равнопоставеността в процесите на вземане на решения; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
12:32 / 15.09.2025
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
19:08 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
С тържествени церемонии бе даден старт на учебната година в училищата и детските градини в Русе
С тържествени церемонии бе даден старт на учебната година в училищата и детските градини в Русе
14:07 / 15.09.2025
Малко над 150 деца започнаха новата учебна година в ОУ "Алеко Константинов"
Малко над 150 деца започнаха новата учебна година в ОУ "Алеко Константинов"
11:59 / 15.09.2025
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
12:19 / 15.09.2025
Брутална катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София! Колата е на части!
Брутална катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София! Колата е на части!
12:08 / 15.09.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Водна криза
България в еврозоната
Винетки 2025
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: