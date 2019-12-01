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Ñ ïðîòåñò âúâ Âàðíà èñêàò çàòâàðÿíåòî íà Äåëôèíàðèóìà
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 15:34 / 01.12.2019Êîìåíòàðè (9)51
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Ïðîòåñò ñå ïðîâåæäà â òàçè íåäåëÿ âúâ Âàðíà. Èñêàíåòî íà ïðîòåñòèðàùèòå å çàòâàðÿíåòî íà Äåëôèíàðèóìà. Òå ñà ïðåä íåãîâàòà ñãðàäà, äîêàòî âúòðå èìà ïðåäñòàâëåíèå. Íàñëîâúò íà äåìîíñòðàöèÿòà å "Âàøåòî çàáàâëåíèå ãè óáèâà".

Ïðîòåñòèðàùèòå èìàò òðè îñíîâíè èñêàíèÿ: çàáðàíà çà èçïîëçâàíå íà äåëôèíè çà çàáàâëåíèå, çàáðàíà çà âíîñà è çà ðàçâúæäàíåòî íàñ ìîðñêèòå áîçàéíèöè â ïëåí.

"Ïðîáëåìúò å, ÷å ïî÷òè âñÿêà ãîäèíà â òîçè äåëôèíàðèóì ñå ðàæäà è óìèðà åäíî áåáå äåëôèí, çàùîòî óñëîâèÿòà íå ñà ïîäõîäÿùè çà òÿõ. Âñè÷êè æèâîòíè â òîçè äåëôèíàðèóì ñà íåçàêîííè. Ñïîðåä áúëãàðñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî å çàáðàíåíî äà ñå èçïîëçâàò äèâè æèâîòíè â ïëåí çà çàáàâëåíèå, âêëþ÷èòåëíî è äåëôèíè, îñâåí àêî òåçè äåëôèíè íå ñà íàé-ìàëêî òðåòî ïîêîëåíèå îòãëåæäàíî â ïëåí. Â òîçè äåëôèíàðèóì íÿìà íèòî åäèí äåëôèí, êîéòî äà å òðåòî ïîêîëåíèå â ïëåí. Äâà ñà çàëîâåíè â Êóáà ïðåäè 35 ãîäèíè è òðè, êîèòî ñà ïúðâî ïîêîëåíèå – òåõíèòå äåöà", êàçâà Ñíåæàíêà Áîíåâà îò îðãàíèçàöèÿ "Ïîñëåäíàòà êëåòêà", ñúîáùàâà bTV.

Îò Äåëôèíàðèóìà çàÿâÿâàò, ÷å íå ïðàâÿò íèùî íåçàêîííî è ÷å àêî ïóñíàò äåëôèíèòå íà ñâîáîäà, òå íÿìà äà îöåëåÿò.









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Íÿìà äà ñå ó÷óäÿ àêî ÒÈÌ-àäæèè ñà ðåøèëè äà ñè ïîñòðîÿò íåùî ñè íà ìÿñòîòî íà Äåëôèíàðèóìà. Íÿêîé ïàëàò çà íÿêîé îò òåõíèòå âîæäîâå. È ñåãà ñïîíñîðèðàò "ïðèðîäîçàùèòíèöèòå".
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Òåçè ëóäè äîêàòî íå ãè âêàðàò â ïúòÿ ñ åäíà æàíäàðìåðèÿ è ñòóäåíà âîäà íÿìà äà ìèðÿñàò
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ïðåäè 2 ÷. è 0 ìèí.
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Àé äà ñè íàïðàâèì ïðîòåñò ñðåùó ïñåâäî ïðèðîäîçàùèòíèöè ðàçïðîñòðàíÿâàùè èçìèñëåíè ôàêòè. Ïèñíà ìè îò èëè ãîô Ðåíè, äåòî íå ñè ïèÿò õàï÷åòàòà. Êàò òîëêîâà èì å ñêó÷íî äà ñè íàìåðÿò ðàáîòà è äà íå íè çàíèìàâàò ñ ãëóïîñòèòå ñè
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ïðåäè 3 ÷. è 5 ìèí.
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ÒÏÇòà íåùàñòíè. Ïðîáëåìúò å ïî-ñêîðî àáñóðäíî äåáåëèòå öåíè ñà ïîñåùåíèå. Âñå åäíî ñà õâàíàëè íÿêîé çà øëèôåðà îò äåëôèíàðèóìà! Öåíè êàòî çà ïîñåùåíèÿ â ìîðñêèÿ ïàðê âúâ Âàëåíèöèÿ. Íåðäå Âàðíà, íåðäå Âàëåíñè! :/
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Ñúáðàëè ñå ïåò êóêóìÿâêè áåç ðàáîòà è äðúíêàò òúïîòèè.å*àòè òúïèòå áîõ÷è.
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Àêâàðèóìúò ñúùî äà çàáðàíÿò è âúòðå äà ñëîæàò ïðîòåñòèðàùèòå...
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ïðåäè 5 ÷. è 17 ìèí.
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Àáå òî è êó÷åòàòà ïî óëèöèòå ñà æèâîòíè,è òðÿáâà äà ñå îòíàñÿìå õóìàííî,íî â íèêîÿ çàïàäíî-åâðîïåéñêà(äîêàòî íå íàõàïÿò íÿêîãî ðàçáèðà ñå) äúðæàâà íÿìà äà âèäèòå òàêèâà æèâîòíè â ãîëåìèòå ãðàäîâå ïî óëèöèòå
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Àáå âèé íàðåä ëè ñòå ðŸ¤£?!? Êîëêî ìàíãèçè âè äàäîõà äà âåéòå çíàìåíàòà òàçè íåäåëÿ ðŸ˜‚ðŸ¤£ðŸ˜‚...
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