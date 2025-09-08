ЗАРЕЖДАНЕ...
|С военни почести беше посрещнат Росен Желязков от черногорския премиер Милойко Спаич
След церемонията започна среща на "четири очи“ между двамата премиери. Ще се проведат и пленарни разговори, в които участие ще вземат вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на туризма Мирослав Боршош, като и техните черногорски колеги. След срещата двамата премиери ще имат кратки изявления и ще отговорят на журналистически въпроси, съобщиха от правителствената пресслужба.
По-късно днес премиерът Желязков ще разговаря и с президента на Черна гора Яков Милатович. София и Подгорица са в отлични двустранни отношения и в добро сътрудничество в многостранните формати, в които участват. Сред темите, които ще бъдат разисквани в хода на разговорите са подкрепата на България за присъединяването на Черна гора към ЕС, регионалното сътрудничество и сигурността, както и партньорство в рамките на НАТО.
Двамата премиери ще подпишат Споразумение между правителствата на България и Черна гора за научно и технологично сътрудничество.
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, транспортен министър на Черна гора, ще подпишат двустранна декларация за сътрудничество за създаване на работна група, която има за цел в бърз порядък да свърже София и Подгорица чрез директна въздушна линия.
