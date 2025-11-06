Гледат мярката днес на Карен Хачатрян срещу жалба срещу определение на СГС, с което на лицето е наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража“ във връзка с издадена Европейска заповед за арест.Припомняме, че мъжът до Златка Райкова,заедно с брат му Юрий и още двама души бяха задържани при акция на ГДБОП. Тя бе по Европейска заповед за арест, издадена от Франция във връзка с разследването е за "черно тото" в тениса.