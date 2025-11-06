САС разглежда мярката за неотклонение на Карен Хачатрян по случая с "черното тото"
Припомняме, че мъжът до Златка Райкова,заедно с брат му Юрий и още двама души бяха задържани при акция на ГДБОП. Тя бе по Европейска заповед за арест, издадена от Франция във връзка с разследването е за "черно тото" в тениса.
