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|ÑÀÙ, Áúëãàðèÿ è îùå äåâåò äúðæàâè: Ðóñèÿ íå å äîíåñå ñâîáîäà íà Åâðîïà ïðåäè 75 ãîäèíè
Â ñúâìåñòíî èçÿâëåíèå ïî ïîâîä 75-ãîäèøíèíàòà îò êðàÿ íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà Ïîìïåéî è êîëåãèòå ìó îò Áúëãàðèÿ, Åñòîíèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ïîëøà, Ðóìúíèÿ, Ñëîâàêèÿ, Óíãàðèÿ è ×åõèÿ ïî÷åòîõà æåðòâèòå è "âñè÷êè âîéíèöè, êîèòî ñà âîþâàëè çà ïîáåäàòà íàä íàöèñòêà Ãåðìàíèÿ".
Òå îáà÷å èçïîëçâàò ïîâîäà, çà äà îòáåëåæàò, ÷å ìàé 1945 ã. "íå å äîíåñúë ñâîáîäà íà öÿëà Åâðîïà", òúé êàòî Ñúâåòñêèÿò ñúþç å íàëîæèë êîìóíèñòè÷åñêè ðåæèìè â Öåíòðàëíà è Èçòî÷íà Åâðîïà.
Ìèíèñòðèòå çàÿâÿâàò îùå, ÷å "ìàíèïóëèðàíåòî íà èñòîðè÷åñêèòå ñúáèòèÿ, êîèòî ñà äîâåëè äî Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà è ðàçäåëåíèåòî íà Åâðîïà ñëåä íåéíèÿ êðàé, å äîñòîéíî çà ñúæàëåíèå óñèëèå äà ñå ôàëøèôèöèðà èñòîðèÿòà".
Íåîòäàâíà ðóñêèÿò ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí è äðóãè ðóñêè âèñîêîïîñòàâåíè îôèöèàëíè ïðåäñòàâèòåëè îáâèíèõà Ïîëøà, ÷å å äîïðèíåñëà çà èçáóõâàíåòî íà âîéíàòà. Îñâåí òîâà Ìîñêâà ìíîãîêðàòíî ñå å îïèòâàëà äà îìàëîâàæè ñêëþ÷åíèÿ òàéíèÿ ïàêò Ìîëîòîâ-Ðèáåíòðîï çà ïîäÿëáà íà Åâðîïà ìåæäó ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèÿ, ñêëþ÷åí ïðåç 1939 ã. ìàëêî ïðåäè èçáóõâàíåòî íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà, îòáåëÿçâà ÀÔÏ.
Êîìåíòàðè (16)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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