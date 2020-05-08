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ÑÀÙ, Áúëãàðèÿ è îùå äåâåò äúðæàâè: Ðóñèÿ íå å äîíåñå ñâîáîäà íà Åâðîïà ïðåäè 75 ãîäèíè
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 09:14 / 08.05.2020Êîìåíòàðè (16)114
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Ìàéê Ïîìïåî è Âëàäèìèð Ïóòèí
Äúðæàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÑÀÙ Ìàéê Ïîìïåéî è äåâåò âúíøíè ìèíèñòðè íà ñòðàíè îò Öåíòðàëíà è Èçòî÷íà Åâðîïà, ñðåä êîèòî è Áúëãàðèÿ, çàÿâèõà ïî ïîâîä 75-ãîäèøíèíàòà îò êðàÿ íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà, ÷å ïîáåäàòà íà ñúþçíèöèòå íå å äîíåñëà ñâîáîäà íà öÿëà Åâðîïà, ïðåäàäå ÀÔÏ.

Â ñúâìåñòíî èçÿâëåíèå ïî ïîâîä 75-ãîäèøíèíàòà îò êðàÿ íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà Ïîìïåéî è êîëåãèòå ìó îò Áúëãàðèÿ, Åñòîíèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ïîëøà, Ðóìúíèÿ, Ñëîâàêèÿ, Óíãàðèÿ è ×åõèÿ ïî÷åòîõà æåðòâèòå è "âñè÷êè âîéíèöè, êîèòî ñà âîþâàëè çà ïîáåäàòà íàä íàöèñòêà Ãåðìàíèÿ".

Òå îáà÷å èçïîëçâàò ïîâîäà, çà äà îòáåëåæàò, ÷å ìàé 1945 ã. "íå å äîíåñúë ñâîáîäà íà öÿëà Åâðîïà", òúé êàòî Ñúâåòñêèÿò ñúþç å íàëîæèë êîìóíèñòè÷åñêè ðåæèìè â Öåíòðàëíà è Èçòî÷íà Åâðîïà.

Ìèíèñòðèòå çàÿâÿâàò îùå, ÷å "ìàíèïóëèðàíåòî íà èñòîðè÷åñêèòå ñúáèòèÿ, êîèòî ñà äîâåëè äî Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà è ðàçäåëåíèåòî íà Åâðîïà ñëåä íåéíèÿ êðàé, å äîñòîéíî çà ñúæàëåíèå óñèëèå äà ñå ôàëøèôèöèðà èñòîðèÿòà".

Íåîòäàâíà ðóñêèÿò ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí è äðóãè ðóñêè âèñîêîïîñòàâåíè îôèöèàëíè ïðåäñòàâèòåëè îáâèíèõà Ïîëøà, ÷å å äîïðèíåñëà çà èçáóõâàíåòî íà âîéíàòà. Îñâåí òîâà Ìîñêâà ìíîãîêðàòíî ñå å îïèòâàëà äà îìàëîâàæè ñêëþ÷åíèÿ òàéíèÿ ïàêò Ìîëîòîâ-Ðèáåíòðîï çà ïîäÿëáà íà Åâðîïà ìåæäó ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèÿ, ñêëþ÷åí ïðåç 1939 ã. ìàëêî ïðåäè èçáóõâàíåòî íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà, îòáåëÿçâà ÀÔÏ.









Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Íå Áúëãàðèÿ,à Ôàøèñòêè óòðåïêè îò ðîäà íà òàçè Ñâèíÿ ãî êàçâàò.
ïðåäè 1 ÷. è 43 ìèí.
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Àêî îñòàâèì òîâà êîåòî ñìå ÷åëè,òî ïîíå ñìå ãëåäàëè àðõèâíè êàäðè îò ôèëìîâè ëåíòè. È òàì å âèäíî êàê â ñòîëèöèòå è ãðàäîâåòå íà òåçè ñòðàíè ñ îãðîìåí åíòóñèàçúì è ùàñòèå ïîñðåùàò ñúâåòñêèòå âîéñêè.Âîéíàòà çàïî÷âà ì. ñåïòåìâðè 1939 ã. à âòîðèÿò ôðîíò å îòêðèò ÷àààààê þíè 1944 ã. çà äà ñè âçåìàò íÿêîè ìå÷òàíîòî ñè ïàð÷å îò òîðòàòà.
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Çà äà íå ñå íàëàãà âñÿêà ãîäèíà îò Öåíòðàëíà è Èçòî÷íà Åâðîïà äà íàïîìíÿìå çà öåíàòà, êîÿòî ïëàòèõìå çà òîçè "ìèð", òðÿáâà íàé-íàêðàÿ äà ñå ñëîæè çíàê çà ðàâåíñòâî ìåæäó íàöèîíàë-ñîöèàëèçúì è ñúâåòñêè ñîöèàëèçúì. Íÿìà çíà÷åíèå, ÷å ÑÀÙ è Âåëèêîáðèòàíèÿ ñà áèëè ñúþçíèöè ñúñ ÑÑÑÐ âúâ âòîðàòà ôàçà íà âîéíàòà. Äúëæàò íè òîâà çàðàäè êîìïðîìèñà ïðåç 45-òà. Òå çíàÿò, ÷å ìåæäó Ñòàëèí è Õèòëåð íÿìà ðàçëèêà è ×úð÷èë îùå ñúùàòà ãîäèíà èìà ïëàí çà âîåííè äåéñòâèÿ ñðåùó ÑÑÑÐ, à àìåðèêàíñêèÿò ãåðîé îò âîéíàòà ãåí. Ïàòúí êàçâà "È êàêâî íàïðàâèõìå? Ðàçîðúæèõìå ãåðìàíöèòå, íî íå îñâîáîäèõìå Åâðîïà. Èçãóáèõìå âîéíàòà." Ìàëêî ïî-êúñíî Ïàòúí çàãèâà â ìèñòåðèîçíà êàòàñòðîôà. Ñëåä òîâà ëåâèòå ñèëè íà Çàïàä ïîñòåïåííî ïðàâÿò òàêà, ÷å ñâàñòèêàòà îñòàâà çàáðàíåí ñèìâîë, à ñúðïúò è ÷óêúò íå ñà. Êàòî ñå ïîïðàâè òàçè íåñïðàâåäëèâîñò, öÿëà Åâðîïà ùå ìîæå ñïîêîéíî äà îòáåëÿçâà êðàÿ íà âîéíàòà.
Aíîíèìåí
ïðåäè 2 ÷. è 13 ìèí.
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È ïðåäíèÿ ìåñåö ïàê ñòàíà íåùî îò ×åðíîáèë,ïðåìèíà îáëàê ñ ðàäèàöèÿ.Àìè,öåëòà èì å ïàê äà íè íàòðîâÿò !
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ÍÅ ÝÀßÂÈÕÀ ËÈ ×Å ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÈÒÅ ÈÝÁÈÕÀ È ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀÒ ÄÀ ÈÝÁÈÂÀÒ ÕÎÐÀ ÂÚÂ ÖÅËÈß ÑÂßÒ ×ÐÅÝ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÈ ÑÚÑ ÍÀÉ ÐÀÝËÈ×ÍÈ ÂÈÐÓÑÈ ???????? ÍÅ ÝÀßÂÈÕÀ ËÈ ×Å , ÂÑÈ×ÊÈ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÍÈ ÃÐÓÏÈÐÎÂÊÈ ÀÌÅÐÈÊÀ ÃÈ ÑÚÝÄÀÂÀ È ÑÏÎÍÑÎÐÈÐÂÀ ÝÀ ÄÀ ÄÀ ÑÚÑÈÏÂÀ ÄÚÐÆÀÂÈ È ÏÐÀÂÈ ÏÐÅÂÐÀÒÈ ÑÂÀËß ÏÐÀÂÈÒÅËÑÒÂÀ ????????? ÍÅ ÝÀßÂÈÕÀ ËÈ ×Å ÀÌÅÐÈÊÀ ÏÐÎÄÀÂÀ ÍÀÉ ÌÍÎÃÎ ÎÐÚÆÈß , È ÐÀÝÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀ ÂÑßÊÀÊÚÂ ÂÈÄ ÄÐÎÃÈ ???????? ÄÀ ÁÐÎß ËÈ ÎÙÅ ????? ×Å ÂÚÂ ÊÀÏÈÒÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈß ÑÂßÒ ÁÎÃÀÒÈß ÑÒÀÂÀ ÎÙÅ ÏÎ ÁÎÃÀÒ ÁÅÄÍÈß ÎÙÅ ÏÎ ÁÅÄÅÍ !!!!!!!!! ÂÈÆÒÅ ÕÐÎÍÎËÎÃÈßÒÀ ÀÃÐÅÑÎÐÀ ÀÌÅÐÈÊÀ ÊÎËÊÎ ÄÚÐÆÀÂÈ ÍÀÏÀÄÍÀ È ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ ÄÀ ÍÀÏÀÄÀ ÑÚÑ ÍÀÉ ÐÀÝËÈ×ÍÈ ËÚÆÈ È ÊËÅÂÅÒÈ ,,,,,ÀÌÅÐÈÊÀ = ÊÎËÎÍÈÝÀÖÈß È ÒÅÐÐÎÐ 100% , ÀÌÅÐÈÊÀ Å ÃËÎÁÀËÍÀÒÀ ÝÀÏËÀÕÀ ÝÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈß ÌÈÐ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÀÒÀ 100%
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À äà âå... íà êðèâ ..... êîñìîñà ìó ïðå÷è ðŸ˜‚
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Èíòåðåñíî êàêâî ùåøå ñäà ñòàíå àêî ñúâåòñêàòà àðìèÿ áå ñïðÿëà íà ãðàíèöèòå ñè,äàëè äðóãàòà ÷àñò íà Åâðîïà ùåøå äà ñå îñâîáîäè îò õèòëåðèñòèòå ? Åäâà ëè. Äàëè ùÿõà àìåðèêàíöèòå äà ñå âêëþ÷àò ñ äåñàíò â Åâðîïà - åäâà ëè. Îêóïèðàíà çàïàäíà Åâðîïà îò èêîíîìè÷åñêà ãëåäíà òî÷êà íàïúëíî ãè óñòðîéâàøå. Å,òîãàâà íå ðàçáèðàì öÿëîòî òîâà ìðúíêàíå !
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À çàÿâèõà ëè, ÷å ðàçäåëÿíåòî íà Åâðîïà ñòàâà ñ ó÷àñòèåòî íà ÑÀÙ è Âåëèêîáðèòàíèÿ.
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Èìàìå íàé òúïèòå è ïðîäàæíè äúðæàâíèöè.Ëàêîìèÿ äî øèÿ!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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