Федералните служители на САЩ заявяват, че трябва да намалят въздушния трафик с 10 процента на 40 големи летища, считано от утре (7 ноември), поради недостиг на персонал, причинен от продължаващото спиране на работата на правителството, предадеСъкращенията ще бъдат въведени поетапно според източници, запознати с плана, а засегнатите летища ще бъдат обявени днес, съобщават официални лица.Вътрешните полети ще бъдат намалени с четири процента утре, като намаленията ще се увеличат до пет процента в събота и шест процента в неделя, преди да достигнат 10 процента следващата седмица, съобщават четирима неназовани източници след обявяването на новата мярка.Според ВВС, отменените полети могат да засегнат между 3500 и 4000 полета на ден.Администраторът на Федералната авиационна администрация (FAA) Брайън Бедфорд посочва, че 10-процентното намаление на капацитета е необходимо, за да се намали натоварването на авиодиспечерите.Според списъка, получен за първи път от, това са летищата (подредени по азбучен ред) в страната, които могат да отбележат 10% намаление на полетите:ANC АнкъриджATL Международно летище Хартсфийлд-Джаксън АтлантаBOS Международно летище Бостън ЛоганBWI Международно летище Балтимор/ВашингтонCLT Международно летище Шарлът ДъгласCVG Международен летище Синсиннати/ КентъкиDAL Далас ЛавDCA Национално летище Роналд Рейгън ВашингтонDEN Международен летище ДенвърDFW Международен летище Далас/Форт УъртDTW Детройт Метрополитан Уейн КаунтиEWR Международен летище Нюарк ЛибертиFLL Международен летище Форт Лодърдейл/ХоливудHNL Международен летище ХонолулуHOU Хюстън ХоббиIAD Вашингтон ДълесIAH Джордж Буш ХюстънIND ИндианаполисJFK Международен летище Ню Йорк Джон Ф. КенедиLAS Международен летище Лас Вегас МаккаранLAX Международен летище Лос АнджелисLGA Международен летище Ню Йорк ЛаГуардияMCO Международен летище ОрландоMDW Международен летище Чикаго МидуейMEM Международен летище МемфисMIA Международен летище МаямиMSP Международен летище Минеаполис/Сейнт ПолOAK Международен летище ОукландONT Международен летище ОнтариоORD Международен летище Чикаго О'ХареPDX Международен летище ПортландPHL Международен летище ФиладелфияPHX Международен летище Финикс Скай ХарбърSAN Международен летище Сан ДиегоSDF Международен летище ЛуисвилSEA Международен летище Сиатъл/ТакомаSFO Международен летище Сан ФранцискоSLC Международен летище Солт Лейк СитиTEB ТетербороTPA Международен летище Тампа