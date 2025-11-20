СБУ иска ТВ предаванията, онлайн профилите и цифровите канали да бъдат платени, за да се ограничи потреблението им
©
"СБУ проведе изследване, което показва, че същественото общуване между родители и деца е в рамките на едва 5 минути. От изследването става ясно, че около 50% от учениците са от непълни семейства, повече от 10% се отглеждат от бабите и дядовците си", каза още той.
Ето какви са предложенията на СБУ:
Предаванията по телевизия, онлайн профилите и цифровите канали да бъдат платени, за да се ограничи достъпът.
Децата да получат онлайн грамотност, за да се ориентират в потока от информация.
Да се въведат часове по медийна грамотност, като и учителите да бъдат обучени по темата.
Още от категорията
/
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
16:40
Мария Филипова: Детството, което имат нашите деца, няма да е същото, каквото сме имали ние. То трябва да бъде много по-добро
16:38
Бюджетът на съдебната власт със 180 млн. евро по-малко – никой от магистратите не се появи при обсъждането в комисия
14:37
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
13:48
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.