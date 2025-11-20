СБУ смята, че негативните последици от социалните мрежи изискват общоевропейски подход. Необходими са общи правила за регулиране на социалните мрежи. Тях трябва да изготви МОН, но най-голямата отговорност остава на родителите. Това каза Стефан Василев от СБУ по време на националната кръгла маса на тема: "Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“, организирана от МОН."СБУ проведе изследване, което показва, че същественото общуване между родители и деца е в рамките на едва 5 минути. От изследването става ясно, че около 50% от учениците са от непълни семейства, повече от 10% се отглеждат от бабите и дядовците си", каза още той.Предаванията по телевизия, онлайн профилите и цифровите канали да бъдат платени, за да се ограничи достъпът.Децата да получат онлайн грамотност, за да се ориентират в потока от информация.Да се въведат часове по медийна грамотност, като и учителите да бъдат обучени по темата.