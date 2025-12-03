Българският стартъп Nomadium Robotics е избран за победителSCION, със стратегическата подкрепа на Rezolv Energy, приключи първото издание на SCION Accelerator – програма, създадена да подпомага ранни стартъпи, работещи на пресечната точка между екологията, науката и технологии.През последните 10 седмици екипът на SCION насочи и координира първата група участници, който завършиха SCION Accelerator Demo Day в Букурещ. Събитието представи група визионерски български и румънски основатели, разработващи трансформиращи решения в CleanTech и NatureTech, възстановяване на екосистеми, климатична устойчивост и защита на биоразнообразието."Участието в първата програма на Акселератора беше вдъхновяващо преживяване. Десетте екипа разработват решения с потенциала да трансформират начина, по който опазваме природата и реагираме на климатичните предизвикателства. Беше привилегия да помогнем за усъвършенстването на тези идеи и да подкрепим пътя им към пазара“, каза Дженифър Бока, директор "Устойчиво развитие“ в Rezolv Energy.SCION Accelerator е сред първите инициативи, стартирани в рамките на Rezolv Energy Shift – нова платформа, чрез която Rezolv Energy ще инвестира в хора и иновации, за да ускори справедливия и приобщаващ енергиен преход в Югоизточна Европа.Интензивна програма за ускоряване на решения с реално въздействиеПрограмата, разработена и реализирана от SCION, адресира системните бариери пред иноваторите в България и Румъния. Участниците се възползваха от:· Експертно и практическо менторство· Работилници за продуктово развитие, набиране на капитал и изграждане на екип· Разрастваща се трансрегионална мрежа в Централна и Източна Европа· Постоянна подкрепа от SCION и Rezolv Energy ShiftСаша Безуханова, изпълнителен председател на SCION, каза: "В SCION сме много горди от резултатите, демонстрирани от основателите в първия кохорт. Това беше доказателство за ефективността на следващото поколение акселераторска програма, която създадохме и която комбинира персонализирано AI съдържание със световно ниво лектори и ментори. Стремим се да допринесем за развитието на повече иноватори от региона, които правят добро за природата и хората.“Като част от Demo Day, SCION Accelerator обяви и трите печеливши екипа. Българската компания Nomadium Robotics, ръководена от Георги Петров, беше избрана за общ победител заради революционната си работа в прилагането на роботика за възстановяване на екосистеми. Два румънски стартъпа – Proon Tech и Solmag – също бяха отличени сред най-добрите екипи за своите иновативни решения, които напредват чистите технологии и екологичното въздействие в региона. Специално отличие беше присъдено и за използване на изкуствен интелект, което получи румънският стартъп alt.real.Георги Петров, основател на Nomadium Robotics, сподели: "За нас SCION Accelerator беше не просто програма — беше повратна точка. Подкрепата от SCION и Rezolv Energy ни помогна да укрепим мисията си и да повярваме още по-силно в ролята, която роботиката може да играе във възстановяването на природата. Напускаме програмата по-уверени, по-свързани и готови да изградим нещо значимо.“Demo Day отбелязва края на първото издание на SCION Accelerator, но и началото на дългосрочно сътрудничество с участващите екипи, които ще продължат да получават подкрепа, докато превръщат своите идеи в решения с реално въздействие."Този първа група доказва, че регионът разполага с жива екосистема от таланти и идеи – и това е само първата стъпка. Чрез Акселератора, управляван от SCION, ще продължим да подкрепяме изграждането of по-свързана рамка за иноватори, работещи в полза на околната среда“, допълни Дженифър Бока.Rezolv е независим производител на възобновяема енергия с дългогодишен опит. Ние предоставяме чиста енергия без субсидии на дългосрочни и стабилни цени за индустриални и търговски потребители, както и други клиенти в Централна и Югоизточна Европа.Изграждаме върху 15-годишен опит в чистата енергия, като развиваме проекти за вятър, соларни системи и съхранение – от късна фаза на развитие, през строителство, до дългосрочна експлоатация.С подкрепата на Actis – един от водещите енергийни инвеститори в света – изграждаме портфолио от няколко гигавата, което ще помогне на компании и държави да посрещнат енергийните си нужди днес и в бъдеще. За повече информация за Rezolv Energy, моля посетете: Rezolv.EnergySCION е платформа, която свързва иноватори в nature-tech сферата, учени и екосистемни предприемачи чрез общност, капитал и програми, които превръщат смелите идеи в бизнеси с въздействие. За повече информация за SCION, моля посетете: https://www.scion.earth/