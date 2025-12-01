Столична дирекция е готова да осигури охраната на това масово мероприятие като в дълбочина ще бъдат изградени контролно-пропусквателни пунктове. На тях ще бъдат щателно проверявани всички лица с профил на агресивни граждани. Това заяви директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов по повод предстоящия днес протест срещу бюдежта в "Триъгълника на властта", предаде репортер наТой предупреди гражданите, че разчита на тях и на организаторите на митинга за оказване на незабавна помощ и подаване на информация към полицейските служители при установяване на лица, подготвящи или извършващи противоправни действия.Комисар Николов отправи апел към Столична община за прекратяване на протеста при евентуална ескалация и агресивни действия.