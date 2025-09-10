© СДВР издирва 9-годишната Селин Василева Велинова.



Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснало дома си в ж.к. "Хр. Смирненски" е столицата и оттогава е в неизвестност.



Описание:



• Височина: около 150 см



• Коса: дълга кестенява, с бретон



• Очи: пъстри



• Облекло: синьо-бял къс гащеризон, бюстие с надпис "Calvin Klein“



• Било е с черни ролери



Майката умолява всеки, който има информация за Селин, да се свърже с тел. 112 или най-близкото районно управление на МВР.