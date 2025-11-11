СГП протестира присъда на СГС, с която двама подсъдими бяха признати за невиновни за приемане на подкуп като полицаи и за неизпълнение на служебните им задължения, вследствие на което е настъпила смърт.На 07.11.2025 г. Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в съда протест срещу присъда на Софийски градски съд (СГС) от 07.11.2025 г., с която Г. М. и Л. Г. бяха признати за невиновни за това, че:- На 25.09.2022 г., около 03,49 ч. в гр. София, на кръстовището на ул. "Александър Пушкин“ и бул. "Никола Петков“, в съучастие като съизвършители, в качеството им на полицейски органи от състава на МВР, са приели парична сума в размер на по 200 лв. за всеки един от тях, за да не изпълнят служебните си задължения – престъпления по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК;- На 25.09.2022 г., за времето от 03,52 ч. до 04,00 ч. в гр. София, на бул. "Никола Петков“ и ул. "Околовръстен път“, в съучастие като съизвършители, в качеството им на полицейски органи от състава на МВР, не са изпълнили служебните си задължения и в резултат на това около 03,56 ч. в гр. София, ул. "Околовръстен път“ настъпило пътнотранспортно произшествие със смърт на едно лице – престъпление по чл. 282, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК.СГП счита, че обявената присъда е необоснована и постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон. Крайният извод на съда, че деянията не съставляват престъпления, не намира подкрепа в събрания по делото доказателствен материал.СГП иска Софийски апелативен съд (САС) да подложи на собствен внимателен анализ доказателствата и средствата за тяхното установяване, да отмени присъдата на СГС и да постанови нова присъда, с която да признае за виновни подсъдимите по повдигнатите им с обвинителния акт обвинения и да им наложи съответните наказания.Досъдебното производство по случая беше образувано от СГП на 29.09.2022 г. по повод информация за полицейска закрила спрямо водач на лек автомобил, обвинен за тежка катастрофа от 25.09.2022 г. на Околовръстен път при която загина френски гражданин.