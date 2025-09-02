ЗАРЕЖДАНЕ...
|СГП утре ще каже има ли задържани за дерайлиралия трамвай, който се заби в подлез в София
Образувано е досъдебно производство. Делото е прехвърлено от Софийската районна прокуратура в Софийската градска прокуратура, съобщиха от СГП за Sofia24.bg.
Повече подробности ще бъдат предоставени от СГП на 3 септември.
От СДВР казаха за Sofia24.bg, че на този етап не могат да кажат имали задържани по случая.
