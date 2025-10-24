за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие, съобщиха от Софийската районна прокуратура.
Софийският районен съд е постановил задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен "домашен арест", предаде БТА. Прокуратурата ще протестира техните мерки за неотклонение.
Националната пациентска организация в своя позиция категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г. Той е един от съоснователите на организацията.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.