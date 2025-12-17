Грипният сезон в Европа започна по-рано от очакваното. Причината е нов доминиращ вирусен щам на грип – тип А, съобщават от регионалното бюро на Световната здравна организация.90% от всички потвърдени случаи на грип в Европейския регион са на този нов вариант.Високата заболеваемост от грип вече е отчетена в 27 държави в Европа. В момента най-засегнати са Великобритания, Ирландия, Черна гора, Сърбия и Словения.В тези страни повече от половината от пациентите са с положителен резултат за грип, пише bTV. От Световната здравна организация очакват пик вероятно още в края на месеца или началото на януари.Здравните експерти препоръчва ваксинация, редовно проветряване на затворени помещения и спазване на мерките за защита като носене на маски на обществени места.Симптомите, които са сходни за всички щамове: грипът започва внезапно с висока температура, силна умора, главоболие, болки в тялото и гърлото, както и кашлица.