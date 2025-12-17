СЗО предупреди за нов щам на грипа. Очаква се пикът да бъде до края на декември – началото на януари
© Фокус
90% от всички потвърдени случаи на грип в Европейския регион са на този нов вариант.
Високата заболеваемост от грип вече е отчетена в 27 държави в Европа. В момента най-засегнати са Великобритания, Ирландия, Черна гора, Сърбия и Словения.
В тези страни повече от половината от пациентите са с положителен резултат за грип, пише bTV. От Световната здравна организация очакват пик вероятно още в края на месеца или началото на януари.
Здравните експерти препоръчва ваксинация, редовно проветряване на затворени помещения и спазване на мерките за защита като носене на маски на обществени места.
Симптомите, които са сходни за всички щамове: грипът започва внезапно с висока температура, силна умора, главоболие, болки в тялото и гърлото, както и кашлица.
Още по темата
/
Проф. Кантарджиев: Грипът се разпространява вече епидемично. Лекува се с истински лекарства, не с хранителни добавки
13.12
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите
08.12
Най-силният имуностимулатор, но не на таблетки, а на скилидки – вижте модерните бабини рецепти
04.12
Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават! Ето какъв е основният симптом
03.12
Д-р Христиана Бацелова: Предстоящите празници – Никулден, коледните тържества и множеството фирмени събирания – създават допълнителни рискове
28.11
Проф. Георги Попов: Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в България и цяла Европа
23.11
Още от категорията
/
Иван Белчев: Цената на интермодалния терминал скочи двойно. Ще има ли хора на мафиотските босове?
16.12
Слави Трифонов: Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста
14.12
Млад учител: Без телефони в училище има повече концентрация и комуникация, а стреса от социалните мрежи го няма
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.