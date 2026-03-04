Деница Сачева в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
По думите й ситуацията в Близкия изток е такава, че изисква сътрудничество между отделните институции.
"До този момент всичко, което демонстрира служебното правителство не ни дава възможност да се чувстваме спокойни, ако всички решения се взимат еднолично от Андрей Гюров", добави още Сачева.
Според Сачева е крайно време президентът Илияна Йотова да вземе отношение и да свика Консултативен съвет за национална сигурност, на който да бъдат поканени парламентарните групи.
"Служебното правителство до този момент демонстрира, че е за служебно ползване от ПП - ДБ и от Румен Радев", каза тя.
Сачева обясни още, че единственият министър, към когото ПГ на ГЕРБ изразява подкрепа, е министърът на отбраната Атанас Запрянов.
"Да, ние сме дали нашата подкрепа за Запрянов, но това не е фактор за позицията ни спрямо правителството, защото то си има премиер, а той в момента действа еднолично", каза още тя.
Сачева: Служебното правителство демонстрира, че е за служебно ползване от ПП-ДБ и от Радев
© ФОКУС
Още по темата
/
Областният управител на Русе: Ще проява нулева толерантност към всеки опит за манипулиране на вота на 19 април
04.03
Искра Михайлова: Кабинетът "Гюров" бе заченат от двама родители, единият днес се отказа, остана само Йотова
04.03
Официално, както ФОКУС съобщи: Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ!
04.03
Още от категорията
/
Бойко Борисов: България има нужда от ясна енергийна стратегия и активна роля в гарантирането на енергийната сигурност на Европа
04.03
Давид Леви: Да се водят преговори със сегашното управление на режима е все едно да се преговаря с Хитлер след загубата му в битката при Сталинград
04.03
Георги Георгиев: България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ
04.03
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
04.03
Министър Щонова за високите сметки за ток: Ще мобилизираме всички държавни инструменти. В контакт сме с КЕВР
04.03
Костадинов: Само "Възраждане" може да води преговори с Иран, за да не се допусне атаката срещу България
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш енергиен министър: Битовият ток остава без промяна, за бизне...
21:05 / 04.03.2026
Нейнски: Непосредствена заплаха за България на този етап няма
20:10 / 04.03.2026
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецеси...
19:40 / 04.03.2026
КЗК препоръча незабавни действия от кабинета на пазара на горива
18:18 / 04.03.2026
МВнР: Усилията ни са съсредоточени за извеждане на българите от Б...
17:26 / 04.03.2026
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният ...
17:25 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.