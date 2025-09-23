Новини
Само денонощие след старта на "Избирам България" 420 души подадоха заявления да се върнат у нас
Автор: Емануела Вилизарова 09:16Коментари (0)61
©
Само за 24 часа от началото на проект "Избирам България“ са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас. Това разказа министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк. Ръководената от министър-председателя Росен Желязков българска делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН поздрави нашите сънародници за Деня на независимостта – 22 септември.

Приемът на заявленията стартира на 18 септември 2025 г. "Толкова много изявления сме чували от политици, че ще върнат българите от чужбина. Този кабинет за първи път прави реална стъпка в тази посока с инициативата "Избирам България“, заяви министър Гуцанов. Той разказа, че тя е насочена към работещите ни навън сънародници. Те ще бъдат подпомагани, само ако работят поне шест месеца у нас.

"Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза", каза още Гуцанов. Министърът запозна сънародниците ни в Ню Йорк с начина за подаване на заявленията, което става онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.

Одобрените за участие ще могат да получат съдействие в няколко насоки: помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лева, информиране относно пазара на труда и съдействие от Агенцията по заетостта за започване на работа, финансова подкрепа за квартира. Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които не го владеят. Половин година след завръщането ще може да се кандидатства за 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който човекът работи, а след 12-ия месец – 50% от шест средни работни заплати.

