Само две хранителни вериги оповестиха цените си на новия сайт "Колко струва"

© Фокус Две търговски вериги вече обявиха цените си в новия сайт "Колко струва" (Kolkostruva.bg) ., който стартира от днес.



Потребителите могат да проверят какви са цените на 14 групи продукти в различните магазини на Лидл и Билла, показа проверка на pariteni.bg.



Сайтът бе създаден от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас. В него ще се публикуват 101 вида стоки от първа необходимост, чийто цени ще бъдат ежедневно оповестявани.



Търговците са задължени също да публикуват ежедневно на сайтовете си актуалните цени на всички предлагани от тях стоки. Това трябва да става до 7:00 часа, след което веднага да подават данните и до КЗП.



Премиерът Росен Желязков обясни, че в началото на месец септември, след уточняване на всички изисквания на Комисия за защита на потребителите и съгласуване със заинтересованите страни (МИИ, НСИ, търговски вериги и техните асоциации и др.), порталът Kolkostruva.bg е реализиран и от страна на КЗП са предоставени указания на търговците за интеграция.



В периода 9 и 25 септември са проведени интензивни тестове за интеграция със заявителите готовност 35 търговски вериги, включително аптеки.