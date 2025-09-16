ЗАРЕЖДАНЕ...
|Само на 59 години почина Стефан Николов
"С дълбока скръб Ви уведомяваме, че днес ни напусна Стефан Николов – вицепрезидент на Българската федерация по борба, отговорник за ресор "Свободна борба“ и дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията.
Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба. С безрезервната си отдаденост, професионализъм и любов към спорта той остави ярка следа в развитието и успехите на нашата федерация. Неговият принос, труд и морална подкрепа ще останат завинаги в паметта на българската борба и всички, които имаха честта да работят с него.
Загубата е огромна за целия ни спорт и за нашето голямо борческо семейство. Погребението ще се състои в четвъртък, 18.09.2025 г., в Гробищен парк "Архангел Михаил“, кв. Бояна – Витоша, ул. "Бояна парк“ №4, 1616 София", съобщиха от Федерацията.
Изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.
Поклон пред светлата му памет!
