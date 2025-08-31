Новини
Само за седмица потребителската кошница с основни стоки е поскъпнала с 1 лв.
С един лев - до 98 лева през тази седмица се е увеличила цената на потребителската кошница с най-необходимите продукти на едро. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. 

С 11% през тази седмица е поскъпнало зелето, с почти десет на сто - картофите. Увеличение има и в цените на яйцата, краставиците и киселото мляко. 

Червените чушки поевтиняват с близо 6%, намаление има в цените на брашното, доматите, прасковите и кайсиите. Най-високи цени на едро на отделни продукти тази седмица са отчетени в София. 

Цената на кашкавала в столицата минала 30 лева за килограм на едро, докато в Благоевград цената е малко над 12 лева. 

В София най-скъпи са и сиреното, каймата, оризът, олиото и брашното.

