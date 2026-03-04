Самолетът с първите български туристи от Дубай ще кацне във Варна в 15:33 часа
©
Очаква се самолетът да кацне на Летище Варна в 15:33 ч., показва разписанието.
Това е чартър на "България Еър“ с туристи на туроператора "Абакс“. Самолетът е излетял тази сутрин в 9:45 ч дубайско време.
На борда има 180 човека от района на Варна и Източна България.
Общо три специализирани полета връщат български граждани от Дубай, Абу Даби и Оман. "Гъливеър“ и "България Еър“, както и на Държавния авиационен оператор са организирани за прибирането на български граждани в сряда и четвъртък – 4 и 5 март.
Още по темата
/
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
17:25
Костадинов: Само "Възраждане" може да води преговори с Иран, за да не се допусне атаката срещу България
13:47
Министърът на отбраната е призовал Гюров да свиква спешен съвет по сигурността заради ескалация на конфликта в Близкия изток
13:03
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър - полет на Aegean се е върнал в Атина
11:22
Костадин Костадинов: Територията на България се превръща в плацдарм, който може да бъде ударен
10:30
Премиерът: Имаме достатъчно количество нефт, закупени преди цените на световните пазари да започнат да се повишават
10:29
Още от категорията
/
Ендокринолог: Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания
12:13
Финансов експерт: Никой не може да заличи лошо ЦКР и няма "вътрешен човек" в банката, който да изтрие историята ви
12:11
Изявени нефролози от България и Турция обсъждат иновациите в бъбречната трансплантация от жив донор
11:48
Историкът Мишо Йорданов: Битките при Плевен, Шипка, Шейново, Стара Загора и Пловдив определят изхода на войната
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.