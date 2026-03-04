Самолетът на "България Еър“ с първите български туристи от Дубай вече е над Египет, показват данните на Flightradar24, съобщи TravelNews към 13:30 ч. Това означава, че полетът вече е на безопасно разстояние от конфликта в Близкия изток. Египет е неутрална и съдейства за евакуирането на туристи през нейната територия.Очаква се самолетът да кацне на Летище Варна в 15:33 ч., показва разписанието.Това е чартър на "България Еър“ с туристи на туроператора "Абакс“. Самолетът е излетял тази сутрин в 9:45 ч дубайско време.На борда има 180 човека от района на Варна и Източна България.Общо три специализирани полета връщат български граждани от Дубай, Абу Даби и Оман. "Гъливеър“ и "България Еър“, както и на Държавния авиационен оператор са организирани за прибирането на български граждани в сряда и четвъртък – 4 и 5 март.