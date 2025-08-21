ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Сарафов разпореди: Делото за тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг ще се разследва от НСлС
Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора.
Обвиняем по досъдебното производство е Н.Б. Той бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.
На 18.08.2025 г. прокуратурата внесе протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия Н.Б. бе взета мярка за неотклонение "домашен арест“. В протеста са изложени мотиви за това, че мярката следва да бъде изменена в най-тежката - "задържане по стража“. Заседанието на Окръжния съд в Бургас е насрочено за разглеждане на 22.08.2025 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
14:49 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: