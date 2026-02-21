Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
©
От АПИ информираха, че временно движението за леки автомобили при км 178 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в аварийната лента поради ПТП. Затворени за преминаване са активната и скоростната лента.
Трафикът на тежкотоварни автомобили се осъществява по обходен маршрут: пътен възел "Чирпан" - път II-66 - п.в. "Свобода" - АМ "Тракия" /при км 184/. Движението в района се регулира от екип на "Пътна полиция".
"Жалко за невинните хора, дето размаза. Той си получи дара от съдбата... Извадиха го пожарникарите с рязане. Дано всички са добре и да не кара вече така", обясни ситуацията водач, озовал се на мястото на катастрофата. Той визира шофьора на дясната кола, която е със сериозни материални щети.
Още по темата
/
Експерт по пътна безопасност: Извън населените места всеки четвърти е загинал при ПТП на завой
19.02
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
09.02
Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
30.01
Още от категорията
/
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво
17.02
Една от версиите за нападението над кмета на Бистрица е заради сигналите му за нерегламентирано сметище
17.02
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
Миролюба Бенатова: Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си? Защо единият от тримата има две входни рани?
16.02
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
16.02
PR експерт: Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.