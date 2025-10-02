Сбъднаха се прогнозите на синоптиците за сняг

© Хижа "Алеко" около 8.30 часа тази сутрин Започнаха да се сбъдват прогнозите на синоптиците, предава Plovdiv24.bg. По най-високите части на планините вече заваля сняг. В момента това се случва на надморска височина около 1800 метра, но постепенно с нахлуването на студен въздух границата ще падне значително.



Днес ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Значителни ще са валежите в Западна и в Централна България. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток. Максималните температурите ще са между 8° и 13°, по крайбрежието на морето малко по-високи. През нощта с продължаващото понижение на температурите по високите западни полета и в Западния Предбалкан дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.



В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи.



Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.