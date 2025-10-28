ЗАРЕЖДАНЕ...
Сделката "Райнметал": Инвестиция за близо 1 млрд. лв. в отбранителната индустрия на България
Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.
Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот.
Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.
alx
преди 5 ч. и 4 мин.
Отпадните отрови ще се изливат в река Стряма, а по течението и има помпени станции за питейна вода. Някой трябва да лежи до живот!!!!
valen
преди 5 ч. и 46 мин.
Никой в Европа не желаеше такъв завод. Натресоха го продажните политици в Бълхария.Мега инвестиция,която ще отвори хиляди гробове. Инвестиция която ще ни направи важна цел за един - единствен "буревестник".
