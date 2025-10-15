Утре, 16 октомври, от 8:30 родители на загинали деца на пътя се събират пред Висшия съдебен съвет, за да представят исканията си пред Съдийската колегия. За това съобщи Сдружение "Ангели на пътя" в своята официална Facebook страница.В протеста ще се включат опечеленият Николай Попов - бащата на Сиана, родителите на Филип, Петя от “Ангели на пътя" и много други, чиито деца са станали жертви на безразсъдни шофьори. Участие ще вземат и представители на различни НПО-та. Всички те се надяват този път да бъдат чути.Ето какво написаха още от сдружението:В името на нашите деца, отишли без време от този свят, заради корупция, беззаконие и безхаберие.Повече от 30 години съдиите умело се крият зад своята "независимост“, докато правораздават на парче. Оказа се, че освен сляпа, Темида е и глуха — за обществения интерес и за исканията за справедливост.