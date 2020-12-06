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Ïóáëèêàöèÿòà å ïðèäðóæåíà ñ íàáèðàùàòà âñå ïî-ãîëÿìà ïîïóëÿðíîñò ñíèìêà íà îãðîìíà òúëïà îò õîðà â åäèí ìàãàçèí îò âåðèãàòà íà "Äæúìáî", êîèòî ïàçàðóâàò ïðè î÷åâèäíî íàðóøåíèå íà íàëîæåíèòå ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè.
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"Çà òîâà ëè íè çàòâîðèõòå ðåñòîðàíòèòå, íåùàñòíèöè?"
Òâúðäå ÿâíîòî ïîãàçâàíå íà ìåðêèòå íà ôîíà íà áëîêèðàíèÿ áèçíåñ íà çàâåäåíèÿ è ðåñòîðàíòè ó íàñ ÿâíî å äîøëî â ïîâå÷å íà ïðåäñòàâèòåëèòå íà Ñäðóæåíèå íà çàâåäåíèÿòà â Áúëãàðèÿ. Êîìåíòàðè âàëÿò îò ìíîæåñòâî ïîòðåáèòåëè â ìðåæàòà, è ïîâå÷åòî îò òÿõ íåäîóìÿâàò çàùî ìàãàçèí çà êèòàéñêè ñòîêè è èãðà÷êè êàòî Äæúìáî îñòàâà îòâîðåí, âúïðåêè ÷å ïðåäëàãàíèòå â íåãî àðòèêóëè â íèêàêúâ ñëó÷àé íå áèõà ìîãëè äà ñå êàòåãîðèçèðàò êàòî ñòîêè îò ïúðâà íåîáõîäèìîñò.
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