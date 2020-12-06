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Ñäðóæåíèå íà Çàâåäåíèÿòà â Áúëãàðèÿ: Çà òîâà ëè íè çàòâîðèõòå ðåñòîðàíòèòå, íåùàñòíèöè?
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 13:29 / 06.12.2020Êîìåíòàðè (10)125
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Ñäðóæåíèå íà Çàâåäåíèÿòà â Áúëãàðèÿ ñ ïîðåäíà ÿðîñòíà ïóáëèêàöèÿ âúâ ôåéñáóê, âèäÿ Plovdiv24.bg.

Ïóáëèêàöèÿòà å ïðèäðóæåíà ñ íàáèðàùàòà âñå ïî-ãîëÿìà ïîïóëÿðíîñò ñíèìêà íà îãðîìíà òúëïà îò õîðà â åäèí ìàãàçèí îò âåðèãàòà íà "Äæúìáî", êîèòî ïàçàðóâàò ïðè î÷åâèäíî íàðóøåíèå íà íàëîæåíèòå ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè.

Îò ñäðóæåíèåòî ïðèäðóæèõà ñíèìêàòà ñúñ ñëåäíèÿ âúïðîñ:

"Çà òîâà ëè íè çàòâîðèõòå ðåñòîðàíòèòå, íåùàñòíèöè?"

Òâúðäå ÿâíîòî ïîãàçâàíå íà ìåðêèòå íà ôîíà íà áëîêèðàíèÿ áèçíåñ íà çàâåäåíèÿ è ðåñòîðàíòè ó íàñ ÿâíî å äîøëî â ïîâå÷å íà ïðåäñòàâèòåëèòå íà Ñäðóæåíèå íà çàâåäåíèÿòà â Áúëãàðèÿ.  Êîìåíòàðè âàëÿò îò ìíîæåñòâî ïîòðåáèòåëè â ìðåæàòà, è ïîâå÷åòî îò òÿõ íåäîóìÿâàò çàùî ìàãàçèí çà êèòàéñêè ñòîêè è èãðà÷êè êàòî Äæúìáî îñòàâà îòâîðåí, âúïðåêè ÷å ïðåäëàãàíèòå â íåãî àðòèêóëè â íèêàêúâ ñëó÷àé íå áèõà ìîãëè äà ñå êàòåãîðèçèðàò êàòî ñòîêè îò ïúðâà íåîáõîäèìîñò.

 





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Å íàëè óæ çàòâîðèòå âñè÷êè ãîëåìè ìàãàçèíè??!! Êúäå å ëîãèêàòà òóê!? Èäèîòè!
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Ïî-ñêîðî ëèïñà íà äúðæàâà.Ìàéìóíèòå âèíàãè ùå ñå áëúñêàò è ðúãàò,êàêòî è áèçíåñà ùå èñêà äà ïå÷åëè.Òóê å ìÿñòîòî íà äúðæàâàòà êàòî êîíòðîëåí îðãàí.Óäàðè ìó åäíà ãëîáà 10-20 ìëí +çàòâàðÿíå íà ìàãàçèíà çà 3 ìåñåöà+ïúëíà äàíú÷íà è âñÿêàêâà ðåâèçèÿ çà ïîñëåäíèòå 5ã + âñè÷êè êîéòî ñà áèëè îòãîâîðíè îò ìàãàçèíà çà ìåðêèòå ïî 1ã çàòâîð è âñè÷êè äðóãè ìàéìóíÿöè ùå ñïàçâàò âñè÷êî.ÑÓÏÅÐ ËÅÑÍÎ è åëåìåíòàðíî å,è ñå ïðàêòèêóâà â öåëèÿ ñâÿò,íî íèå òóê ñìå ÃÅÒÎÒÎ íà ÅÓ è çàòîâà ñå ïîëó÷àâàò òåÿ ïàðàäîêñè
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Íÿìàì äóìè! Â ðåñòîðàíòèòå îïàñíî - êúäåòî õîðàòà òàêà èëè èíà÷å ñÿäàò äà ñå õðàíÿò ïðè íóæíàòà äèñòàíöèÿ íå ñàìî çàðàäè ìåðêèòå, à ñòúëïîòâîðåíèÿ Òà â ãîëåìèòå âåðèãè íå! Íåêà ïúëíèì ÷óæäèòå õàçíè! Òîâà àêî íå å ãåíîöèä Íåçíàì!
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Êúäå îòèäå äèñòàöèÿòà è îãðàíè÷åíèåòî çà êëèåíòè â ìàãàçèíà. Íàëè íà îïðåäåëåíà ïëîù òðÿáâà äà èìà 1 êëèåíò? Êàêâî ñòàâà? Âÿðíî, ÷å äàíúöè òðÿáâà äà ñå ïëàùàò àìà íàëè ãîâîðèì çà äèöèïëèíà? Òî âåðíî, ÷å ñìå êàòî îâöè àìà íåùî ïàê íå å íàðåä, ùî çà áåçóìèå?
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Àìè äà ,ñåãà êàòî íå õîäÿò ïî ðåñòîðàíòè õîðàòà èìàò ïàðè çà Äæúìáî ðŸ˜‚ðŸ˜‚.
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Ïðàâè ñà,çà åäíèòå åäíî,çà äðóãèòå äðóãî.Áúëãàðñêà ïðîñòîòèÿ.
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Ovce. Kade im e razstoyanieto? Prodavachkite risk za jivotat im.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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