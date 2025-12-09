Сдружението на здравните амбулатории се включва в протестите на БАПЗГ: Призоваваме за прекратяване на формалните обещания
Националното сдружение на амбулаториите за здравни грижи заявява своята остра и категорична реакция срещу проектобюджета на НЗОК. Според сдружението за поредна година се показва пълно пренебрежение към труда на медицинските специалисти и към нуждите на най-уязвимите пациенти в България.
"Въпреки множеството сигнали, предложения и публични ангажименти, в бюджета отново липсват средства за достойно възнаграждение на специалистите по здравни грижи. Това е недопустимо в държава, която ежедневно губи кадри заради ниско заплащане и липса на условия за работа. Подкрепяме безусловно позицията на БАПЗГ за минимално възнаграждение от 1550 евро, защото всичко под този стандарт е отказ от реформа и поддържане на хроничната криза", коментират от сдружението.
И допълват: "Допълнително, за поредна година НЗОК и МЗ игнорираха предложението за финансиране на дейностите на амбулаториите за здравни грижи,чрез промяна в Наредба 9 от 10 декември 2019 г. които се извършват в дома на пациента – мярка, която можеше да осигури реална подкрепа на възрастните хора, онкоболните и трудно подвижните пациенти. Тези хора не просто имат нужда от домашни посещения – за много от тях това е единственият начин да получат медицинска грижа".
"Фактът, че и през 2026 г. – вече четвърта поредна година – най-болните и най-бедните български граждани ще продължат да плащат от собствения си джоб за домашен патронаж, е морален и системен провал. Изпращаме ясен сигнал: търпението приключи ", добавят още от сдружението.
Националното сдружение на амбулаториите за здравни грижи официално се включва в националните протести.
"Ще застанем редом с колегите си от сектора, защото е очевидно, че без силен обществен и професионален натиск, проблемите отново ще бъдат заметени под килима.Не приемаме бюджет, който наказва медицинските специалисти и изоставя най-нуждаещите се пациенти. Призоваваме институциите да прекратят формалните обещания и да предприемат незабавни, конкретни и измерими действия за възстановяване на справедливостта в сектора".
