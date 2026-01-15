Сдружението за достъпна и качествена храна (ЗДКХ) алармира за системен и подценяван риск за потребителите – измамите с храни, които по международни научни данни засягат между 8 и 10% от световния пазар и водят до икономически загуби до 36,8 милиарда евро годишно. Реалният мащаб на проблема вероятно е още по-голям поради трудното откриване и недокладването на значителна част от случаите.Научните дефиниции и данните, използвани от регулаторни органи и специализирани индекси, определят измамата с храни като умишлена и икономически мотивирана практика, включваща:– подмяна на храни или съставки (напр. конско месо, продавано като говеждо);– разреждане и добавяне на по-евтини или недекларирани вещества (сиропи в мед, евтини масла в "екстра върджин“ зехтин);– подвеждащо етикетиране – "био“, "натурален“, "без ГМО“, "100% сок“;– фалшифициране на произход, марка или сертификати;– манипулиране на срокове на годност и документи;– нерегламентирано отклоняване на продукти през "сиви“ канали.Най-често засегнатите категории в периода 1980–2025 г. са подправки и прахообразни продукти, ядки, млечни продукти, риба и морски дарове, месо, мед и напитки с "натурални“ претенции.През първото тримесечие на 2025 г. е отчетен рязък ръст на измамите при ядките, свързан с повишените цени на суровини като шамфъстък, орехи и бадеми. Прахообразните продукти са сред най-уязвимите поради лесната им подмяна без видима промяна.Въпреки повече от три години последователни опити, разговори и официални предложения към всички парламентарно представени партии в рамките на няколко поредни Народни събрания, идеята за промяна в Закона за храните, която да позволи публично оповестяване на системните нарушители, не получи подкрепа от нито една политическа сила.Това се случва на фона на многократни публични заявления от политици и няколко поредни министри на земеделието за "нулева толерантност“ към измамите с храни – разминаване между думи и реални законодателни действия, което ЗДКХ определя като крайно тревожно."Когато международните данни показват, че фалшивата храна е системен глобален проблем, отказът да се въведе публичност за системните нарушители означава мълчаливо толериране на измамата. Без прозрачност няма превенция, а без превенция рискът остава за сметка на потребителите и коректните производители“, заяви инж. д-р Андрей Велчев, председател на Управителния съвет на ЗДКХ.ЗДКХ вече работи активно със своя международен партньор SAFE – Food Advocacy Europe, на който е единственият български член, както и в постоянна комуникация с Европейски парламент и Европейска комисия. Европейските институции са информирани за липсата на реална политическа воля в България, особено в контекста на въвеждането на еврото, когато ценовият натиск и наблюдаваните аномалии по хранителната верига увеличават риска от спекула и хранителни измами.Допълнителна тревога буди фактът, че вече няколко месеца ЗДКХ очаква официален отговор от Омбудсмана на Република България във връзка с неговата позиция относно измамите с храни – тема, която засяга всеки българин като потребител. До настоящия момент няма отговор от екипа на омбудсмана, въпреки официалните писма и покани.Особено тревожен е фактът, че институцията на омбудсмана е единствената държавна институция, която от началото на съществуването на ЗДКХ не е приела среща със Сдружението, въпреки десетките покани за диалог."Когато институцията, призвана да защитава правата на гражданите, мълчи по тема, която засяга ежедневно здравето, доходите и доверието на хората, това вече не е административен пропуск, а сериозен институционален проблем“, подчерта инж. д-р Андрей Велчев.– незабавни законодателни промени, позволяващи публично оповестяване на системните нарушители;– засилен държавен и независим лабораторен контрол при рискови храни;– задължителни оценки на уязвимостта към измами по веригата на доставки;– ефективни санкции и реална прозрачност;– активна и достъпна информираност на потребителите.ЗДКХ ще продължи да предоставя данни, анализи и сигнали на национално и европейско ниво, докато борбата с фалшивата храна не се превърне в реална държавна политика, а не остане поредното политическо обещание.