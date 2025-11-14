Седем български общини получават средства за по-достъпен градски транспорт: В Русе обновяват автобусни спирки
© МРРБ
Благодарение на финансирането ще се осигури по-добра свързаност, по-чист въздух, по-безопасни пътища, по-качествени и достъпни транспортни услуги за малко над 1 милион граждани. В резултат се очаква и до 30% намаление на емисиите от градския транспорт. Проектните дейности включват мерки за подобряване и увеличаване на екологичния градски и междуградски обществен транспорт, зарядни станции, изграждане на интелигентни транспортни системи и подобряване на пътната безопасност чрез ремонт и реконструкция на пътни участъци и изграждане на нови улици, пътни връзки за облекчаване на трафика и др.
Нови електрически автобуси и зарядни станции ще заменят остарелия подвижен състав и ще намалят вредните емисии в общините Плевен, Пловдив, Русе, Варна и Видин. Жителите, вкл. хората в неравностойно положение, ще се придвижват по-удобно и ще се радват на по-тих градски транспорт и по-чист въздух.
За повишаване на безопасността на движението и намаляване на задръстванията ще допринесе заложената по проектите модернизация на интелигентните транспортни системи, видеонаблюдение и реконструкция на ключови артерии. В Плевен и Русе ще бъдат обновени стотици автобусни спирки, в Благоевград ще се изгради нова пешеходна свързаност между центъра и кв. "Вароша“, а във Велико Търново – три нови многоетажни паркинга за облекчаване на трафика в централните зони.
Ще бъде възстановен панорамният път Варна – Златни пясъци, с което ще се реши дългогодишният инфраструктурен проблем в община Варна. В резултат ще се подобри достъпът до туристическите райони и ще се стимулира икономическото развитие на североизточната част на града. В Пловдив вече изградените системи за управление на трафика ще бъдат надградени, като ще се осигури приоритет за обществения транспорт и ще се повиши енергийната ефективност.
Проектите на седемте общини са част от стратегическите операции по Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г., насочени към интегрирано и устойчиво развитие на градските зони. Тяхното изпълнение е още една стъпка към по-зелени, по-модерни и по-достъпни български градове, а средствата са инвестиция в по-качествен живот, свързаност и развитие на регионите, по-безопасна и интелигентна градска среда и съвременен обществен транспорт.
