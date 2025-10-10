Седем министри отговарят на депутатски въпроси

© Булфото Седем министри от кабинета "Желязков" ще отговарят на депутатски въпроси в редовния парламентарен контрол в петък.



Екоминистърът Манол Генов ще отговаря за нерегламентираните сметища, почистването на речни корита, а регионалният министър Иван Иванов - за Околовръстното шосе на Пловдив.



Вътрешният министър Даниел Митов има най-много въпроси. Те са свързани с предприетите от МВР мерки за превенция и контрол на купуването на гласове на предстоящите извънредни частни местни избори в община Пазарджик тази неделя.



Другите министри, които ще отговарят на въпроси на депутати са Георг Георгиев, Красимир Вълчев, Силви Кирилов и Мариан Бачев.