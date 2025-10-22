Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
След седмица блокаж на работата на Народното събрание, днес парламентът събра кворум и депутатите се захванаха за работа.

Регистрираха се 167 депутати, а миналата седмица парламента събра едва 70.

"Имаме кворум, откривам днешното пленарно заседание", обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Приета беше и седмичната програма.

"Фокус" припомня, че миналата седмица парламентът спря работа след заявка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на кабинета.