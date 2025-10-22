ЗАРЕЖДАНЕ...
Седмицата на блокаж свърши: Парламентът събра кворум
© Булфото
Регистрираха се 167 депутати, а миналата седмица парламента събра едва 70.
"Имаме кворум, откривам днешното пленарно заседание", обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Приета беше и седмичната програма.
"Фокус" припомня, че миналата седмица парламентът спря работа след заявка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на кабинета.
