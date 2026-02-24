Окончателно отпадна съгласувателната процедура по представяне и предварително оценяване на седмичните учебни разписания с Регионалните здравни инспекции, става ясно от обнародваната днес в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба 10 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Наредбата влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2025 – 2026 г.Целта на промяната е да се намали административното натоварване върху Регионалните здравни инспекции и училищата, както и по-ефективно използване на експертния ресурс на инспекциите. "Предлаганите изменения водят до отпадане единствено на етапа на документалната проверка, като се запазва и засилва контролът на регионалните здравни инспекции върху спазването на здравните изисквания чрез проверки на място и последващ контрол“, пише в мотивите на Министерството към Наредбата, предаде Zdrave.net.Досега утвърденото от директора на училището седмично учебно разписание се предоставяше в съответната РЗИ в срок до 10 дни след началото на първия, съответно втория учебен срок, както и в срок до 5 дни след всяка негова промяна. Въз основа на представеното разписание РЗИ изготвяше протокол за оценка на съответствието му с изискванията на наредбата в срок до 15 дни. Извършените от регионалните здравни инспекции оценки на учебни разписания възлизат на 68 392 за 2022 г., 69 346 за 2023 г. и 70 674 за 2024 г., като обхващат 100 % от учебните заведения в страната. Предварителният контрол се осъществяваше въз основа на предоставени от училищата учебни разписания, като паралелно с това Регионалните здравни инспекции извършваха и текущи проверки на място за спазването на утвърдените разписания и предвидените здравни изисквания.След влизането в сила на Наредбата учебните седмични разписания ще бъдат проверявани само във връзка с установяване дали са спазени здравните изисквания по Наредба 10 от 2014 г.