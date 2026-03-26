Силно земетресение разлюля Гърция и беше усетено в почти цяла България. Последният вторичен трус за сряда е бил усетен в 22:30 ч. и той е бил с магнитуд 3,2 по Рихтер, каза доцент Пламена Райкова, ръководител на департамента по сеизмология към БАН.Тя посочи, че трусовете намаляват, вероятно има и по-слаби, които не са усетени от хората."За района на полуостров Халкидики и околността може да се каже, че през последните две години се наблюдава по-голяма активност. Иначе като сила са умерени заметресения. Има две огнища", каза още тя. И поясни, че по-плитките земетресения се усещат на по-близко разстояние.От една седмица учените наблюдават района на Гърция с трусове с магнитуд около 5 по Рихтер. Регистрирани са около 3-4 земетресения. Трусът от снощи е с обичайна сеизмичност, каза още изследователят. Райкова обясни още, че при такава сила на труса е нормално да падат предмети. Тя каза, че има данни, че трусът е усетен в цяла България както на по-ниските, така и на по-високите етажи.Райкова каза още, че България и Гърция са разположени на една плоча, която има своята сеизмична активност."Съвсем обичайно е да има 7-8 вторични трус след първия, които да са с по-малък магнитуд. Последният е от тази сутрин, той беше с магнитуд 2,7 по Рихтер и е под прага на усещане", каза още проф. Николай Милошев в ефира на NOVA NEWS.Експертът потвърди, че в този регион в последните две години се случват земетресения с подобен магнитуд и с подобни вторични трусове. Той също подчерта, че живеем в сеизмично активен регион и трябва да имаме нужната култура по този повод.