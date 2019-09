© Холивудската чаровница Кейт Бекинсейл прикова погледите на минувачите из малките софийски улици в съботната вечер, пише "Телеграф". Звездата от "Пърл Харбър“ бе придружена от гримьора си и кръстникът й Дейвид Брадли, изиграл ролята на Аргус Филч в поредицата "Хари Потър“.



Звездната компания посети и столичен бар, където си поръчаха чаша хубаво вино и не спряха да се смеят цяла нощ. Актьорите са в България за снимките на филма "Джолт“, които започнаха миналия месец в Лондон и ще продължат до края на месеца у нас.



Бекинсейл естествено се похвали за перфектното си прекарване в столицата ни и в профила си в социалната мрежа, където сподели черно-бели кадри как забива на караоке на рок парчето "Sweet Transvestite" от филма "The Rocky Horror Picture Show". Видеото е споделено в профила на звездата в неделя вечерта и в него се вижда Кейт, която освен певческите си възможности, за пореден път демонстрира и перфектната си фигура в изрязан топ и къса пола. Тоалетът й е завършен с чифт високи черни ботуши.



През май месец Бекинсейл се раздели с приятеля си - комика Пийт Дейвидсън - и очевидно вече е преживяла напълно раздялата. Разбира се, последователите и феновете на актрисата нямаше как да не отбележат колко щастлива, енергична и View this post on Instagram Enchanté💋 A post shared by Kate Beckinsale (@katebeckinsale) on Sep 1, 2019 at 7:44am PDT привлекателна изглежда любимата им знаменитост. Коментарите са изпълнени с комплименти като това, че Кейт е "най-сексапилната жена на планетата" и шеговити предложения за годеж и брак, особено след като тя официално е свободна.



Бекинсейл е в София заради снимките на комедията "Jolt". Работата по продукцията започна още през юли месец, а филмът ще бъде сниман както във Великобритания, така и в България. В комедията Кейт влиза в ролята на Линди - наемна убийца, която има леки проблеми с контрола на гнева си. "Jolt" трябва да бъде по кината през 2020 г., но междувременно можем да се насладим на изпълнението на Бекинсейл.