Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Автор: Екип Ruse24.bg 09:56Коментари (0)127
©
Докато мнозина българи заминават да живеят във Великобритания, стотици британски семейства избират спокойствието на българските села пред високия стандарт в родината си. Такъв е примерът на Лаура и Антъни – семейство, което замени брънча с шопската салата и супермаркета с храната от собствената градина. Те живеят в стара тухлена къща близо до Попово.

Лаура разказва, че преди е работила като певица в Обединеното кралство, а сега е учител по английски. Антъни пък имал собствен бизнес, а откакто са се преместили в България ремонтира новия им дом.

"Животът ни във Великобритания беше изпълнен със стрес. Всичко, което изкарвахме, отиваше за издръжката ни. Искахме да постигнем повече от това“, споделя Лаура. Семейството посещавало България по време на почивка и отговорът дошъл сам – напускат Обединеното кралство с ван, с който прекосяват цяла Европа.

Първоначално тухлената, неизмазана къща не изглеждала особено гостоприемна, но сръчните ръце на Лаура и Антъни постепенно я превръщат в дом. Двамата споделят процеса с последователите си в своя YouTube канал.

"Ако живеехме във Великобритания, никога нямаше да можем да си позволим къща с двор“, казват те.

"Мислех си, че никога няма да мога да си купя дом и да прекарам време със семейството си. Осъзнах, че България е отговорът. Не харесвам големите градове. Искам да съм в малък град – усещане, което не бях изпитвала преди това“, разказва Антъни пред NOVA.

Лаура добавя: "Купуването на къща в чужбина е по-добър вариант за нас – можем бавно да влагаме пари, любов, грижа и внимание, вместо да плащаме скъпа ипотека. Обичаме природата и това е една от основните причини да изберем малко село, а не голям град.“

През лятото семейството се храни с продукцията от
собствената си градина и почти не използва супермаркети. Четирите сезона също са сред предимствата на живота в България.

"Ако някога сте били във Великобритания, знаете, че няма голяма разлика в сезоните. Тук имаме истинска зима и децата ни обожават снега. А лятото е просто прекрасно“, казва Антъни.

Лаура и Антъни са част от малкото британско общество, което живее у нас. Според данни на Дирекция "Миграция“ близо 5 000 граждани на Великобритания имат документ за постоянно пребиваване в България. За последните пет години, след Брекзит, 32 от тях вече са придобили българско гражданство.

"Има огромно погрешно схващане за България и цяла Източна Европа на Запад. Много хора смятат региона за мрачно и страшно място. Искаме хората да видят красотата на България – хората, културата, великолепния фолклор и музика. Всичко в тази страна е прекрасно“, споделя Лаура.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
АМ "Тракия" пак се задръсти заради катастрофа – очевидци говорят за колона от 6 километра
АМ "Тракия" пак се задръсти заради катастрофа – очевидци говорят за колона от 6 километра
19:07 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
15:38 / 22.08.2025
Днес е голям празник! Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата и близките
Днес е голям празник! Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата и близките
08:35 / 23.08.2025
Бащата на Сияна за полицейското синче: Това не е поведение на човек, който може да управлява автомобил
Бащата на Сияна за полицейското синче: Това не е поведение на човек, който може да управлява автомобил
13:07 / 22.08.2025
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57 / 23.08.2025
Дърво се стовари върху движещ се автомобил в Монтана
Дърво се стовари върху движещ се автомобил в Монтана
16:54 / 22.08.2025
"Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подробности за убийството в Първомай
"Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подробности за убийството в Първомай
16:21 / 22.08.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков"
Поскъпване на хранителните продукти
Мигрантски натиск към България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: