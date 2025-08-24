© Докато мнозина българи заминават да живеят във Великобритания, стотици британски семейства избират спокойствието на българските села пред високия стандарт в родината си. Такъв е примерът на Лаура и Антъни – семейство, което замени брънча с шопската салата и супермаркета с храната от собствената градина. Те живеят в стара тухлена къща близо до Попово.



Лаура разказва, че преди е работила като певица в Обединеното кралство, а сега е учител по английски. Антъни пък имал собствен бизнес, а откакто са се преместили в България ремонтира новия им дом.



"Животът ни във Великобритания беше изпълнен със стрес. Всичко, което изкарвахме, отиваше за издръжката ни. Искахме да постигнем повече от това“, споделя Лаура. Семейството посещавало България по време на почивка и отговорът дошъл сам – напускат Обединеното кралство с ван, с който прекосяват цяла Европа.



Първоначално тухлената, неизмазана къща не изглеждала особено гостоприемна, но сръчните ръце на Лаура и Антъни постепенно я превръщат в дом. Двамата споделят процеса с последователите си в своя YouTube канал.



"Ако живеехме във Великобритания, никога нямаше да можем да си позволим къща с двор“, казват те.



"Мислех си, че никога няма да мога да си купя дом и да прекарам време със семейството си. Осъзнах, че България е отговорът. Не харесвам големите градове. Искам да съм в малък град – усещане, което не бях изпитвала преди това“, разказва Антъни пред NOVA.



Лаура добавя: "Купуването на къща в чужбина е по-добър вариант за нас – можем бавно да влагаме пари, любов, грижа и внимание, вместо да плащаме скъпа ипотека. Обичаме природата и това е една от основните причини да изберем малко село, а не голям град.“



През лятото семейството се храни с продукцията от собствената си градина и почти не използва супермаркети. Четирите сезона също са сред предимствата на живота в България.



"Ако някога сте били във Великобритания, знаете, че няма голяма разлика в сезоните. Тук имаме истинска зима и децата ни обожават снега. А лятото е просто прекрасно“, казва Антъни.



Лаура и Антъни са част от малкото британско общество, което живее у нас. Според данни на Дирекция "Миграция“ близо 5 000 граждани на Великобритания имат документ за постоянно пребиваване в България. За последните пет години, след Брекзит, 32 от тях вече са придобили българско гражданство.



"Има огромно погрешно схващане за България и цяла Източна Европа на Запад. Много хора смятат региона за мрачно и страшно място. Искаме хората да видят красотата на България – хората, културата, великолепния фолклор и музика. Всичко в тази страна е прекрасно“, споделя Лаура.