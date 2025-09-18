Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Автор: Екип Ruse24.bg 15:14Коментари (1)78
©
Свободното движение на хора е една от най-големите европейски придобивки, но в някои германски градове то поражда сериозни социални проблеми. Това показва репортаж на списание "Шпигел“, посветен на Хаген – град в Рурската област, озаглавен "Хаген в Рурската област – където нищо не е наред“.

След отпадането на ограниченията за достъп до германския трудов пазар за българи и румънци през 2014 г., хиляди хора от Югоизточна Европа – често роми, маргинализирани в родните си страни – потърсиха по-добър живот в Германия. Те се заселиха основно в индустриални градове с евтини жилища като Хаген, Дуисбург, Дортмунд и Гелзенкирхен.

Много от новодошлите обаче пристигат без работа и разчитат на германската социална система. Достатъчна е минимална заетост (т.нар. Minijob), за да се придобие право на социални помощи – не само за работника, но и за цялото му семейство.

В Хаген и други градове мигрантите често наемат изоставени, евтини и занемарени имоти. Общинските проверки разкриват шокиращи условия: стаи, пълни с боклук и мухъл, кражби на ток, обитатели без регистрация, деца извън училище. В някои случаи в един имот са регистрирани десетки хора, които реално липсват – явен сигнал за измами със социални помощи.

Само в Хаген през 2023 г. живеят над 7 000 румънци и българи, което е около 3,5% от населението на града.

Социалното напрежение е плодородна почва за крайнодесни партии. В градове с много мигранти "Алтернатива за Германия“ (АзГ) печели все повече подкрепа. В Гелзенкирхен партията вече е първа сила, а на местните избори през 2025 г. удвои резултатите си и изведе кандидати на балотаж в Дуисбург, Гелзенкирхен и Хаген.

Притокът на семейства води до ръст на децата. За последните десет години в Хаген са построени или разширени 37 детски градини и 5 училища. Но и това не стига – 250 деца в момента нямат място в училище. В едно от новите основни училища 98% от учениците са с чуждестранен произход.

Списанието дава пример: семейство с три деца под 14 години може да получава около 3 350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем. За много хора от Югоизточна Европа това е повече, отколкото биха изкарали с работа.

Само през 2024 г. властите са проверили над 120 000 случая на съмнения за измами със социални помощи, като в повечето от тях подозренията са потвърдени.

Въпреки проблемите, страната има нужда от мигрантите: над 685 000 българи и румънци са наети на работа, много от тях в сектори, които германците избягват – например месопреработването. Без тях цели индустрии биха се оказали парализирани.

Според "Шпигел“ обаче тежестта от "имиграцията по бедност“ е концентрирана в индустриални райони и бедни квартали, докато богатите предградия на Мюнхен или Хамбург остават незасегнати.






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Това на снимката не е от България! Тези сапуни не са наши!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
14:54 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е имало гонка
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е имало гонка
12:50 / 16.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Раздават на общините от Русенско чували и ръкавици за голямото почистване тази събота
Раздават на общините от Русенско чували и ръкавици за голямото почистване тази събота
15:05 / 16.09.2025
Нети със специални думи към истинската си майка
Нети със специални думи към истинската си майка
16:28 / 16.09.2025
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
15:24 / 16.09.2025
Две земетресения едно след друго в Егейско море 
Две земетресения едно след друго в Егейско море 
18:12 / 16.09.2025
Актуални теми
Грипна епидемия обхвана страната
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Кабинетът "Желязков"
Лято 2025
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: