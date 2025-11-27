Шарков: Здравеопазването изостава, а пациентите плащат сметката
По думите му продължава тенденцията доплащането да е един от недостатъците на системата в България. "В последните години се борим за първото място в Европа заедно с Гърция и Румъния", обясни той.
“Наскоро излязоха данни на Евростат за това какъв процент от БВП заделя Европа за здравопопазване - 10% средно за 2023 година, което се равнява на 1,7 трилиона евро. От това България средно заделя 8%. Но от тях 5% са това, което държавата заделя за своите граждани. Другите 3% от БВП, или около 6 милиарда лева - 3,2 милиарда евро, излизат от нашия джоб", коментира Шарков.
По думите му изоставаме изключително много от средните за Европа нива. “Меко казано, с 4% от останалите държави в ЕС", каза пред NOVA той.
“Българинът доплаща най-много за лекарства, за извънболнична помощ, за част от болниците и за медицинските изделия, което натоварва бюджетите на семействата. Това са официалните доплащания. Неформалните също са значително високо число", смята експертът.
“Това, което се опитваме да изведем на преден план, е нуждата от увеличението на постъпленията в здравеопазването. Не казваме, че автоматично повишаването гарантира намаляване на доплащането, но с увеличението на здравната вноска от 8% на 10% трябва да бъдат въведени реформи за намаляване на доплащането, по-висока реимбурсация за лекарствените продукти, подобрение на цените и клиничните пътеки, които в момента изостават с 2,5 пъти от останалите цени в икономиката", обясни той.
