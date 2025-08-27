ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Шефката на КЗП: Търговците да публикуват цените си съгласно закона, това не е формалност
Същевременно напомня, че разпоредбата на чл. 55б, ал. 5 от ЗВЕРБ е в сила и е задължителна за всички търговци. Тази разпоредба от ЗВЕРБ задължава търговците да публикуват на интернет сайтовете си ценови листи, съдържащи данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, категория, както и данни за намалението на цената, срок на намаление на цената, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени. Това задължение обхваща търговците на дребно с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. Законодателят не е предоставил на КЗП правото да дава указания или да посочва примерни продукти по ал. 5 на чл. 55б от ЗВЕРБ, а е оставил преценката за начина на изпълнение на това тяхно самостоятелно задължение на търговците.
КЗП констатира, че до момента това законово изискване масово не се изпълнява. В интерес на потребителите и в защита на обществения интерес търговците са длъжни да започнат да публикуват ценовите листи, както е предвидено в Закона, както и да подават информацията към Комисията, като това е пряко свързано с прозрачността и доверието на хората по отношение на цените и процеса на въвеждане на еврото.
Призоваваме търговците незабавно да приведат дейността си в съответствие със ЗВЕРБ, за да се гарантира защита на правата на хората и сигурност при предстоящото въвеждане на еврото. Комисията ще продължи да следи за изпълнението на законовите разпоредби и ще предприема необходимите действия при установени нарушения.
Съгласно чл. 55б, ал. 1 от ЗВЕРБ търговците са длъжни да публикуват ежедневно до 7.00 часа в машинночетим формат, позволяващ извличане на данни, на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлагани за продажба стоки от състава на голямата потребителска кошница, определени от Комисията за защита на потребителите. Целта е да се гарантира, че преходът към еврото ще протича прозрачно и без увреждане на интересите на хората. На основание ал. 7 от същия член КЗП издава указания за съдържанието, обхвата и начина на предоставяне на тази информация, а в списъка по ал. 1 са посочени стоките, за които следва да се подава информация. След публикуването на указанията и списъка законовото задължение е в сила и търговците следва да го изпълняват.
Указанията по чл. 55б, ал. 7 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), както и списъкът по ал. 1 на същия член, са публикувани и са достъпни за ползване на електронната страница на Комисията за защита на потребителите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1426
|предишна страница [ 1/238 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Русенски фолклорен ансамбъл се завърна с три престижни отличия
14:37 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: