Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Шефката на КЗП: Търговците да публикуват цените си съгласно закона, това не е формалност
Автор: Илиана Пенова 17:38Коментари (0)74
©
КЗП обръща внимание, че редовното и вярно предоставяне на информация не е формалност, а инструмент за защита на потребителите и за предотвратяване на увреждане на техните интереси в процеса на въвеждане на еврото. Това каза председателят на КПЗ Мария Филипова. 

Същевременно напомня, че разпоредбата на чл. 55б, ал. 5 от ЗВЕРБ е в сила и е задължителна за всички търговци. Тази разпоредба от ЗВЕРБ задължава търговците да публикуват на интернет сайтовете си ценови листи, съдържащи данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, категория, както и данни за намалението на цената, срок на намаление на цената, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени. Това задължение обхваща търговците на дребно с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. Законодателят не е предоставил на КЗП правото да дава указания или да посочва примерни продукти по ал. 5 на чл. 55б от ЗВЕРБ, а е оставил преценката за начина на изпълнение на това тяхно самостоятелно задължение на търговците. 

КЗП констатира, че до момента това законово изискване масово не се изпълнява. В интерес на потребителите и в защита на обществения интерес търговците са длъжни да започнат да публикуват ценовите листи, както е предвидено в Закона, както и да подават информацията към Комисията, като това е пряко свързано с прозрачността и доверието на хората по отношение на цените и процеса на въвеждане на еврото.

Призоваваме търговците незабавно да приведат дейността си в съответствие със ЗВЕРБ, за да се гарантира защита на правата на хората и сигурност при предстоящото въвеждане на еврото. Комисията ще продължи да следи за изпълнението на законовите разпоредби и ще предприема необходимите действия при установени нарушения.

Съгласно чл. 55б, ал. 1 от ЗВЕРБ търговците са длъжни да публикуват ежедневно до 7.00 часа в машинночетим формат, позволяващ извличане на данни, на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлагани за продажба стоки от състава на голямата потребителска кошница, определени от Комисията за защита на потребителите. Целта е да се гарантира, че преходът към еврото ще протича прозрачно и без увреждане на интересите на хората. На основание ал. 7 от същия член КЗП издава указания за съдържанието, обхвата и начина на предоставяне на тази информация, а в списъка по ал. 1 са посочени стоките, за които следва да се подава информация. След публикуването на указанията и списъка законовото задължение е в сила и търговците следва да го изпълняват.

Указанията по чл. 55б, ал. 7 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), както и списъкът по ал. 1 на същия член, са публикувани и са достъпни за ползване на електронната страница на Комисията за защита на потребителите.

Още по темата: общо новини по темата: 1426
27.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
25.08.2025 »
25.08.2025 »
25.08.2025 »
предишна страница [ 1/238 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време
Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време
17:10 / 25.08.2025
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
11:29 / 25.08.2025
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
10:00 / 26.08.2025
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
13:23 / 25.08.2025
Близките на починалата родилка в Русе разкриха запис с директора на УМБАЛ "Канев"
Близките на починалата родилка в Русе разкриха запис с директора на УМБАЛ "Канев"
21:39 / 25.08.2025
Русенски фолклорен ансамбъл се завърна с три престижни отличия
Русенски фолклорен ансамбъл се завърна с три престижни отличия
14:37 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:59 / 26.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Бюджет 2025
Лято 2025
Кабинетът "Желязков"
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: