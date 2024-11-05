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Øåôêàòà íà ÊÇÏ ïðåäóïðåäè: Óñòàíîâèõìå ìíîãî íåëîÿëíè ïðàêòèêè è íåðàâíîïðàâíè êëàóçè â äîãîâîðèòå è îáùèòå óñëîâèÿ íà áúðçèòå êðåäèòè!
Àâòîð: Âèëèñëàâà Âåòðåíñêà 10:40Êîìåíòàðè (1)133
© Ôîêóñ
ÊÇÏ óñòàíîâè íåëîÿëíè ïðàêòèêè è íåðàâíîïðàâíè êëàóçè â äîãîâîðèòå è îáùèòå óñëîâèÿ â íåáàíêîâèòå ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè èëè ò.íàð. "áúðçè êðåäèòè". Òîâà ñúîáùè ïî âðåìå íà áðèôèíã øåôêàòà íà Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà ïîòðåáèòåëèòå Ìàðèÿ Ôèëèïîâà, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà "Ôîêóñ".

"Çà ïúðâè ïúò îò âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà è ñúçäàâàíåòî íà êîìèñèÿòà áÿõà ïðåãëåäàíè àáñîëþòíî âñè÷êè äîãîâîðè íà áúðçèòå êðåäèòè è ñå óñòàíîâèõà ìíîæåñòâî íåëîÿëíè ïðàêòèêè, çàáëóæäàâàùè, àãðåñèâíè è ñå óñòàíîâèõà ìíîæåñòâî íåðàâíîïðàâíè êëàóçè. Ïî îòíîøåíèå íà íåëîÿëíèòå ïðàêòèêè - êàñàÿò äîïúëíèòåëíèòå òàêñè çà åêñïðåñíî îäîáðÿâàíå íà êðåäèòèòå, ñàíêöèè çà çàêúñíåíèÿ, íàäâèøàâàùè çàêîíîâèòå ëèõâåíè ñòàâêè è àâòîìàòè÷íîòî îáÿâÿâàíå íà ïðåäñðî÷íàòà èçèñêóåìîñò íà êðåäèòà ïðè äîðè ìèíèìàëíè çàêúñíåíèÿ â ïëàùàíèÿòà", êàçà îùå Ôèëèïîâà.

Ôèðìèòå èìàò 14-äíåâåí ñðîê, çà äà ïðåðàçãëåäàò íåðàâíîïðàâíèòå ñè êëàóçè è äà ãè ïðîìåíÿò. Àêî òîâà íå ñå ñëó÷è, ñëåä òîçè ñðîê ÊÇÏ ùå èçäàäå êîëåêòèâåí èñê â ñúäà. Ïúðâèòå 20 çàïîâåäè çà íåëîÿëíè ïðàêòèêè ñà èçäàäåíè è âå÷å ñå âðú÷âàò, à âñè÷êè ôèðìè â ñëåäâàùèòå ñåäìèöè ùå áúäàò ïîåòàïíî ïðîâåðåíè.

Ñàíêöèèòå äîñòèãàò äî 70 õèë. ëåâà çà íàðóøåíèå, à çàïîâåäèòå ñà ñ ïðåäâàðèòåëíî èçïúëíåíèå, îáÿñíè Ôèëèïîâà.

Íÿêîé ôèðìè èçïðàùàëè è çàïëàøèòåëíè ñúîáùåíèÿ â ñòèë "Àêî ñè ìèñëèø, ÷å íÿìà äà ïëàòèø äúëãà ñè, çíà÷è ñè ñå çàáëóäèë. Ùå òå òúðñÿ, äîêàòî òå íàìåðÿ. Àç îòãîâàðÿì çà òåçè ïàðè, îáàäè íè ñå íåçàáàâíî", îáÿâè îùå Ôèëèïîâà.

Òÿ ïîñî÷è, ÷å èìà è äîáðîñúâåñòíè ôèðìè, íî ïî-ãîëåìèÿò ïðîöåíò îò òÿõ ñà íåëîÿëíè. Íà ïàçàðà îïåðèðàò îêîëî 120 ôèðìè çà áúðçè êðåäèòè.







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