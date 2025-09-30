Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Шефът на "Автомобилна инспекция" към ИААА: Назначена е проверка в областния отдел в София за една година назад
Автор: Екип Ruse24.bg 09:09Коментари (0)89
© bTV
Скандалът, който достигна и до световните медии – български представители на "Автомобилна администрация“ спират служители, които организират концерта на музикалната звезда Роби Уилямс у нас и им искат подкуп.

Малко след това служителите бяха арестувани, а в домовете им бяха открити 40 000 евро и 5 000 лева, които можем да предположим, че са събрани именно от подкупи.

"На 25 септември около 19:40 ч. в района на 1-ви км на АМ "Тракия“ екип на "Автомобилна инспекция“ спира товарен автомобил, който превозва техника за концерта на Роби Уилямс, проверката се извършва от двама служители. Те са предприели действия, несъвместими с регламентираните им от закона правомощия“, обясни Владимир Колев - гл. директор на "Автомобилна инспекция“ към ИА "Автомобилна администрация“.

"Същите служители, които са извършили проверката, са поискали подкуп. Сигналът е подаден от организатора на концерта до посолството на Великобритания и МВР. След това служители са задържани. Те са с дългогодишен опит, от 2012 г. са служители в "Автомобилна инспекция“, уточни още той.

По думите му от ИА "Автомобилна администрация“ все още от нямат достъп до материалите от досъдебното производство и затова не разполагат с много детайли по случая.

От столичната полиция вчера съобщиха и за интересни находки, открити в арестуваните служители – три удостоверения, принадлежащи на чужди граждани, работещи в транспортни фирми, и едно – издадено в полза на български гражданин. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че се предполага, че те са взети в залог до момента, в който "нарушителите“ им осигурят нужната сума.

И тук Владимир Колев отказа да коментира с повече подробности, но увери, че служителите ще понесат последствията си за стореното.

Той обяви, че вчера със заповед е назначил проверка в областния отдел в София за една година назад.

Още по темата: общо новини по темата: 10
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
29.09.2025 »
29.09.2025 »
29.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
19:28 / 28.09.2025
Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза
Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза
19:45 / 28.09.2025
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
09:42 / 29.09.2025
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:35 / 29.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:40 / 28.09.2025
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги
18:05 / 28.09.2025
Най-много поевтиняха тиквичките тази седмица. Просковите поскъпват, както и прясното мляко
Най-много поевтиняха тиквичките тази седмица. Просковите поскъпват, както и прясното мляко
14:36 / 28.09.2025
Актуални теми
Туризъм
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Първа лига сезон 2025/26
Черно утро в София! Тежка катастрофа отне живот!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: