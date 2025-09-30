Шефът на "Автомобилна инспекция" към ИААА: Назначена е проверка в областния отдел в София за една година назад

© bTV Скандалът, който достигна и до световните медии – български представители на "Автомобилна администрация“ спират служители, които организират концерта на музикалната звезда Роби Уилямс у нас и им искат подкуп.



Малко след това служителите бяха арестувани, а в домовете им бяха открити 40 000 евро и 5 000 лева, които можем да предположим, че са събрани именно от подкупи.



"На 25 септември около 19:40 ч. в района на 1-ви км на АМ "Тракия“ екип на "Автомобилна инспекция“ спира товарен автомобил, който превозва техника за концерта на Роби Уилямс, проверката се извършва от двама служители. Те са предприели действия, несъвместими с регламентираните им от закона правомощия“, обясни Владимир Колев - гл. директор на "Автомобилна инспекция“ към ИА "Автомобилна администрация“.



"Същите служители, които са извършили проверката, са поискали подкуп. Сигналът е подаден от организатора на концерта до посолството на Великобритания и МВР. След това служители са задържани. Те са с дългогодишен опит, от 2012 г. са служители в "Автомобилна инспекция“, уточни още той.



По думите му от ИА "Автомобилна администрация“ все още от нямат достъп до материалите от досъдебното производство и затова не разполагат с много детайли по случая.



От столичната полиция вчера съобщиха и за интересни находки, открити в арестуваните служители – три удостоверения, принадлежащи на чужди граждани, работещи в транспортни фирми, и едно – издадено в полза на български гражданин. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че се предполага, че те са взети в залог до момента, в който "нарушителите“ им осигурят нужната сума.



И тук Владимир Колев отказа да коментира с повече подробности, но увери, че служителите ще понесат последствията си за стореното.



Той обяви, че вчера със заповед е назначил проверка в областния отдел в София за една година назад.