Има данни за заплахи от собственици на магазини и кланници към служители от БАБХ, които извършват проверки. Това се случва ежедневно, налага се да прибегнем до полицейска помощ. Това заяви пред NOVA изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски.

По думите му през изминалия ден са направени 7 проверки на обекти, в които се предлагат различни видове храни и работят извън закона. "Шест от тях са затворени", подчерта изпълнителният директор на БАБХ.

Мавровски категорично заяви, че той и колегите му няма да допуснат децата в детските градини да бъдат хранени с некачествена стока.

"800 заклани агнета буквално са изчезнали. Те са пристигнали от Румъния без маркировка, вероятно са щели да получат българки печат", допълни той. Според него въпросното месо няма сертификат и идентификация, че е минало ветеринарен контрол. Също така обясни, че е разкрито как това месо е стигнало от Румъния до България.

Мавровски каза, че в Равда и Слънчев бряг се засичат храни от Украйна, които не трябва да влизат у нас.

Изпълнителният директор на БАБХ коментира, че тонове храни са били засечени от властите, като "на места случаите са покъртителни". "Основните храни, при които има проблеми, са месото и млечните изделия", заяви той.

По отношение на корабите, пристигнали от Аржентина, той каза, че шест са пристигнали, а още два са на пристанищата и трябва да бъдат разтоварени.

"Имаме уверението на производителя, че количеството, което ще бъде добито – слънчогледово олио и шрот, ще бъде изнесено", подчерта експертът.

ФОКУС припомня, че вчера БАБХ иззе над 570 кг храни на ГКПП "Капитан Андреево“. В скрад в Луковит пък служители на Агенцията унищожиха 366 кг месо и месни продукти с изтекъл срок на годност, без идентификационна маркировка и без възможност за проследяване на произхода